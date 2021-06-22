女星減肥「唔瘦波」秘訣！蔡依林靠食呢樣嘢

減肥相信係唔少女士嘅終身事業，要長期Keep Fit認真唔容易，仲要喺減肥之後保持住豐滿嘅上圍，就真係難上加難！有唔少女星為咗減肥都各出奇招，力求保持苗條嘅身形之餘，又可以「唔瘦波」添！

蔡依林

台灣天后蔡依林擁有遠近馳名嘅G奶身材，以「不節食」為減肥第一原則，日常飲食主要以清淡為主，戒食油、糖、鹽，但要均衡攝取蛋白質、蔬菜同澱粉質，維持3餐定時定量，以幫助新陳代謝，而佢「瘦身不瘦胸」嘅秘訣，就係每日早餐都要飲雞湯，補充大量蛋白質，並且飲雞湯除咗能增加飽肚感，而喺熬出嚟嘅雞湯入面仲帶有膠質，因膠質有助肌肉生長，以達到豐胸效果。

林明禎

馬來西亞34E女神林明禎擁有令人羨慕嘅S形曲線，平時熱愛做運動Keep Fit嘅佢，分享點樣可以「瘦人唔瘦波」，以及維持胸形不下垂嘅秘訣。佢話淨係做運動係唔夠嘅，佢早餐會食自製嘅牛油果料理，將牛油果加蜂蜜或麥皮一齊食，有時仲會將牛油果磨碎當果醬搽麵包食。因牛油果營養價值高，含有豐富嘅蛋白質同維生素，係知名嘅豐胸食材，同時有助於健身成效。

而佢做健身嗰陣，仲會着上長袖運動衣或外套，將全身包實，目的係逼出更多汗水，達到「脫水」效果，可以加速收身！而喺做完運動沖涼嗰陣，仲要多做胸部按摩，令到可以維持不垂又挺嘅胸形。

佟麗婭

「新疆四美​」之一嘅佟麗婭有1米64高，擁有C Cup湯碗胸身材，但體重長期保持住不到100磅，佢嘅「瘦身不瘦胸」秘訣，就係好鍾意食醋，佢仲會隨身帶備一瓶醋，隨時拎出飲，真係估你唔到喎！因醋中含有20多種氨基酸和16種有機酸，可促進代謝、降膽固醇，有助清理腸胃去油腻，有助減肥，而佢仲話會勤做穴道按摩法去保養胸部，以防胸部下垂，仲升埋Cup喎！