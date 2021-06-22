拒與醜聞女社長「同姓」　岡田健史愁爆開工拍新片

22歲日本男星岡田健史，3年前夥拍女星有村架純合演師生戀劇《中學聖日記》後火速冒起，成為矚目新星。但上月，他卻被爆因不滿所屬事務所「Sweet Power」的工作安排及53歲女社長岡田直弓連番爆醜聞，要求提早解約，雙方因而告上法庭，原定上月會有結果，但雙方仍是膠著狀態，案件將在下月中再開庭。

官司在身的岡田，本月中被拍到愁爆為首次擔正的電影開工。該片改編自人氣懸疑小說，原本由男星伊藤健太郎主演，但伊藤因去年10月鬧出撞車傷人後不顧而去的醜聞後被飛，臨時改由岡田頂替演出。岡田不用埋時，坐在一旁抬頭望天，心事重重的樣子。

岡田就讀中學時，被岡田女社長發掘入行，並為他改藝名「岡田健史」出道。但岡田在庭內表示不想再與社長「同姓」，拒絕再用藝名，今後打算用回自己的真名「水上恒司」在圈中發展。此外，早前有報道指岡田與事務所簽下「奴隸合約」，出道頭1年半都冇糧出，現時月薪亦只有15萬日圓(約10600港元)，但有知情者透露，岡田每半年可獲分花紅150萬日圓(約10萬港元)，事務所又為他提供月租約7000港元的宿舍，並出錢1000萬日圓(約70萬港元)，讓他到美國洛杉磯留學4個月。