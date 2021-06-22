晒BB相被鬧小三　林峯老婆張馨月嬲爆開火還擊

藝人林峯的太太張馨月之前晒出兒子與老公照片，祝老公父親節快樂，之後她又上載愛兒於床邊紮紮跳的可愛視頻，點知有網民留言謂：「圖1圖3跳得挺好，估計長大以後去夜店high跳得不比媽媽差哦！」當時她回覆網民：「謝謝誇讚，總比只會敲鍵盤的人強多了。」之後這位網民仍不肯「收手」又指張馨月以「小三上位」，張馨月終於按捺不住，跟對方於網上展開罵戰，更留言：「說我小三有證據嗎？還是你當小三當的腦子和眼睛都不好了，看誰都小三？」這位網民回覆：「互聯網都有記憶哦，希望你問心無愧。」

不過，當然有很多網民都即刻「現身」安慰張馨月，有人覺得連小朋友都要批評，真的沒有品，亦有網民叫她不要理會這些無聊的人，對方根本是妒忌她幸福。

今日（22日）瞓醒，佢又再次喺社交網發功，留言指自己鬧佢都冇問題，但唔可以鬧埋佢家人同BB：「不求人人喜歡，從沒主動傷害過誰，也不是個喜歡主動惹事的人，但我也不是一個任人欺負的角色，罵我請便，罵我家人和我孩子別怪我懟你，因為這一刻我沒把你當人看（刷到或被大數據推送的不喜歡滑走，我是不會為你們放棄喜歡我，支持我的小可愛們，日子還是要過，所以得開心的過）」