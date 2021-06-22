8歲出道！申世京憑喊樣獲得音樂教父歡心

韓國30歲女星申世京出道多年來一直紅人唔紅劇，被網民封為「收視毒藥」，即使拍檔是劉亞仁、宋承憲、李東旭及南柱赫等男神，依然難逃收視低的命運，演技受到質疑的她其實已經出道23年，她參演的古裝劇亦曾獲得好評。

申世京於1998年以8歲之齡擔任音樂教父徐太志第5張大碟《Take Five》的海報和MV女主角，當時申母的友人任職廣告公司，邀請申母帶申世京去試鏡，而申世京在試鏡當日本來要去朋友的生日會，當她知道不可以去生日會食漢堡包，便傷心大哭。而在試鏡時她被要求哭着拍照，她便一邊想着爺爺一邊落淚，她的眼淚演技獲得徐太志的肯定，而她拍攝的黑白海報充滿神秘感，惹來大眾熱議，她亦獲得了「徐太志少女」的稱號。

申世京後來擔任《金英萬的美術國家》、《叮咚叮幼兒園》等兒童節目的主持，並於2004年挑戰演戲，參演電影《我的小小新娘》，同年演出MBC劇集《土地》，她於2009年出演劇集《善德女王》，飾演少年版「天明公主」，演技獲讚，而她在《穿透屋頂的High Kick》的表現亦大受讚賞，她演出的古裝劇《樹大根深》及《六龍飛天》的收視成績亦十分理想。

不過後來她主演的《時尚女王》、《Iron Man》、《看見味道的少女》和《河伯的新娘》都收視慘淡，不少觀眾批評她演戲時欠缺表情，雖然她前年在《新入史官丘海昤》的演技獲讚有進步，但去年與任時元合演的《Run On》收視仍未如理想，未知她在下部作品會否有機會擺脫「收視毒藥」的稱號。