玩Bitcoin蝕5位數　倪辰勁黑仔再變孖潤腸

將於7月舉行處女演唱會的歌手倪辰（Lala），今早（22日）出席儀式，接受贊助商以虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）作贊助其演唱會。因早上起床發現嘴唇有些微腫脹，所以儀式上全程戴上口罩，未肯脱下拍照，她笑稱現時嘴唇似「孖潤腸」，下午會找醫生診症。

問她可認識虛擬貨幣，她説：「知呀，我自己都有玩，少少當投資，近來跌咗好多。（擔唔擔心今日接收嘅贊助會跌？）都冇得擔心咁多，都可能會升嘛。（自己投資咗幾多？有冇斬獲？）未斬到呀，依家坐緊，暫時蝕咗啲，我玩好少啫5位數囉，但都蝕緊5位數，哈哈！都係最近跟朋友學，我相信佢會升嘅。」

為演唱會剛開始節食修身的她，表示身體暫時未有問題，但原來事前並沒有正式找營養師訂製餐單，她説：「其實我一向都係食好少嘢，依家肚餓咪食個蘋果，我有朋友做營養師，都有請教吓嘅。」問到演唱會門票銷情及會否加場，她説：「早兩日收通知，可以加到370個座位，啲飛都去得理想，最貴飛基本上都冇晒，不過check過個場演唱會前後日子都冇期，所以要加場有啲難度喇。（有冇諗過幾時再開？）今次如果OK嘅想下年囉，想開大啲。（目標邊度搞？）麥花臣都好呀，等我儲多啲歌先。」