九龍海逸君綽酒店 客房月租低至港幣10,800元起

【特約報道】九龍海逸君綽酒店坐擁醉人維港景色，優美城景盡覽無遺。服務式客房及套房寬敞舒適，時尚典雅。酒店距離黃埔港鐵站只有數步之遙，賓客步行2分鐘即可乘搭渡輪往返北角及中環，更提供月租車位供住客使用。酒店位於九龍中心地帶，集合購物娛樂於一身，實屬短租長住的理想之選。

九龍海逸君綽酒店的服務式客房及套房，集便利與奢華於一身，空間寬敞；布置時尚典雅，醉人維港景色或優美城景盡收眼底，實屬短租長住的理想之選。歡迎於本月任何一天親臨參觀，尊享月租優惠。

月租房價 港幣10,800元起

禮遇

尊用20樓貴賓休閒室

每周一次房間清潔

免費 Wi-Fi 無線上網

免費本地電話

酒店指定餐廳8折優惠

衣服洗燙服務8折優惠

免費使用健身中心及游泳池

高達港幣1,000元餐飲消費額或港幣5,000元酒店消費額

*優惠需受有關條款及細則約束

九龍海逸君綽酒店保留對優惠及任何爭議之最終決定權

九龍海逸君綽酒店

地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號（港鐵黃埔站D2出口）

查詢電話：(852) 2996 8491

Email：servicedsuites.hgkln@harbourgrand.com