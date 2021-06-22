九龍海逸君綽酒店　客房月租低至港幣10,800元起

2021年06月22日 14:00
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    （客戶提供）
    【特約報道】九龍海逸君綽酒店坐擁醉人維港景色，優美城景盡覽無遺。服務式客房及套房寬敞舒適，時尚典雅。酒店距離黃埔港鐵站只有數步之遙，賓客步行2分鐘即可乘搭渡輪往返北角及中環，更提供月租車位供住客使用。酒店位於九龍中心地帶，集合購物娛樂於一身，實屬短租長住的理想之選。
    九龍海逸君綽酒店的服務式客房及套房，集便利與奢華於一身，空間寬敞；布置時尚典雅，醉人維港景色或優美城景盡收眼底，實屬短租長住的理想之選。歡迎於本月任何一天親臨參觀，尊享月租優惠。
    月租房價　港幣10,800元起
    禮遇
    尊用20樓貴賓休閒室
    每周一次房間清潔
    免費 Wi-Fi 無線上網
    免費本地電話
    酒店指定餐廳8折優惠
    衣服洗燙服務8折優惠
    免費使用健身中心及游泳池
    高達港幣1,000元餐飲消費額或港幣5,000元酒店消費額
    *優惠需受有關條款及細則約束
    九龍海逸君綽酒店保留對優惠及任何爭議之最終決定權
    九龍海逸君綽酒店
    地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號（港鐵黃埔站D2出口）
    查詢電話：(852) 2996 8491
    網址：https://bit.ly/3j1cg3y
    Email：servicedsuites.hgkln@harbourgrand.com