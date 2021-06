歌手吳業坤早前被網民惡搞,遭擅改網上資訊,突然被「已婚」甚至配偶顯示為好友麥明詩,離奇傳婚訊。事後「回復單身」的2人,未受「婚訊」影響朋友關係,早前吳業坤「坐疫監」時,麥明詩更特意送上跑步機作禮物。

日前吳業坤禮尚往來,與麥明詩一同大歎海鮮大餐,他在社交網大晒合照,更不避嫌重提「結婚」一事,以「前妻」稱呼麥明詩,更以自己曾將「Wifi」串錯「Wife」一事自嘲,留言:「Dinner with my ex Wifi.」相當幽默。見麥明詩素顏上陣,紮頭髮、戴眼鏡以家居Look示人,不怕用「真面目」見吳業坤,認真老友。網友指佢哋非常合襯,講笑叫佢哋「復合」:「唔好ex啦,你哋好襯」、「幾有夫妻相」。