東冲有料到：我也要變通

正所謂「窮則變，變則通」，經常提及泰國人面對疫情時懂得變通，現在連自己也要求變……

疫情前經常介紹各種不同酒店，但隨着疫情爆發，再介紹酒店已經沒有多大意思。某天忽然想到，覺得為何不嘗試介紹讓人隔離入住的ASQ酒店？畢竟始終有人因公幹或要事需要在疫情下前往曼谷，無可避免地都要入住ASQ酒店，究竟這些酒店的質素及特色如何呢？眼見從來沒有人作出探討及介紹，那就由我來負責這個前無古人的題目吧！其實現在不少大家熟悉的酒店已變成了ASQ酒店，雖然酒店的公共設施都不能使用，但當中卻有不少提供特別服務。透過這類酒店的介紹，相信會找出新的出路。

另外，香港現時興起了年輕偶像組合的熱潮，於是經理人公司就提議我跟泰國的偶像團體搞聯乘合作。其實泰國走韓風的偶像團體多不勝數，在朋友幫忙介紹下，最近終於走出了第一步，找來泰國年輕男團一起做節目。如果收視理想，之後也會繼續找來更多男團齊齊邊玩邊做節目。

其實跟這些偶像一起做節目壓力也不少，他們每位都高大靚仔兼粉絲眾多，並且都歌影視發展，而自己不過是一個節目主持、KOL、YouTuber、旅遊達人……加上他們的IG有多達過百萬的Followers，自己只有約1萬多，實在自慚形穢，於是我跟偶像們合作的環節便稱為「Roger自慚計劃 Sing星相識Thailand」，希望喜歡泰星的朋友會留意。

胡慧冲