效法Ian參與《全民造星》？盧慧敏進軍樂壇嚇親男友

藝人盧慧敏（Amy）出席活動時，透露近日有機會試音，希望向歌唱方面發展，還反問記者信不信。問到是否男友陳卓賢（Ian）推薦她唱歌？她說是公司有次見她哼歌，便叫她往試音，自己都覺得好意外：「之前都拍過一部短劇，同音樂有關，叫我試音係試吓唔同方向發展。（有冇信心？）繼續學吓先。（叫Ian教你唱？）我應該跟女導師學，容易啲用聲多啲。（係咪畀佢鬧？）唔會，都大個，唔會鬧。（佢有乜意見？）佢睇訪問先知嘅，係surprise，不過都講咗。」她說唱歌只是剛起步，暫時與男友會分開發展，應該未有合唱機會，也不會叫對方寫歌給她，各自做手頭上的工作，男友會繼續音樂方面，她就著重時裝方面多些。

問到Ian有否私下為她唱情歌？她笑說：「我平時都有聽佢啲歌嘅，可能都夠喇，我好鍾意同廣大市民同步聽佢嘅歌，等出歌先聽。（佢嘅情歌好冧？）好鍾意佢把聲，佢唱歌又好好聽，所以在公在私都覺得佢係好好歌手。」Ian是《全民造星》出身，問她會否效法對方，參與《造星IV》時，她直言有人問過她，不過自問入行已有一段日子，想將機會留給初入行、又喜歡唱歌跳舞的女仔。講到Ian剛剛度過生日，Amy甜絲絲地表示送了一個好大祝福給他：「買唔到嘅，無價嘅！（送自己？）應該唔係，佢生日嗰日有工作在身，所以都係簡簡單單，有講生日快樂，但唔想草草了事，等工作冇咁忙先補祝。覺得每個人嘅生日都係好特別，好似好娘，但係呢日係嚟到世界嘅日子，值得好好祝福及慶祝。」並透露父親節亦沒有特別見家長，會待時機成熟。