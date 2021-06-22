方紹聰赤腳行遇黃雨攰爆嗌後悔　孫慧雪到場打氣

藝人方紹聰（奶仔）昨日（21日）開展6日5夜「赤腳香港行」作慈善籌款。經過一晚後，他體力透支，加上今早黃雨關係，行程嚴重受阻，期間他更出現抽筋情況，即場出動醫生及按摩師幫手。

奶仔由馬鞍山徒步往科學園期間受訪，透露經過「悲慘的一夜」：「尋晚原定9點半到達西貢市中心，但我未好投入狀態加上迷路，搞到半夜1點半先抵達。梳洗之後諗住瞓覺，點知開始狂風驟雨，我諗住同啲露宿者一齊瞓都畀雨嘈醒，加加埋埋瞓咗個零鐘。今朝8點開始起程又遇上黃雨，坦白講曾經辛苦到講唔到嘢。（後悔？）冇就呃你，不過沿途有市民幫我打氣，掃走晒我啲負能量，同埋已經行咗我認為全程最辛苦嘅一段路，會堅持嘅。」

今日奶仔請來好友孫慧雪到科學園會合為他打氣。阿雪表示昨晚有與奶仔保持聯絡：「知道佢好慘，尤其赤腳行容易受傷及感染。陣間我會陪佢行一段，但講明唔會除鞋。（試過咁辛苦咁做慈善工作？）冇，淨係試過拍劇除鞋跑一段路，感覺好唔舒服。」她透露有教囝囝幫助弱勢社群：「試過捐佢嘅衫仔同利是錢，嚟緊我會同佢一齊賣旗。」

她又透露8月將以女一身份開拍電影，會扮演腦退化症患者，目前開始忙於「做功課」。稍後開工正值囝囝放暑假，她扁嘴說：「老公話交畀佢湊仔，佢終於有機會同囝囝獨處嘞！」