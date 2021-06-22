用價值8位數大提琴開騷　區瑞強父子檔合唱

歌手區瑞強（Albert）昨晚（21日）在尖沙咀文舉行《我家您再重聚演唱會2021》，他表示今次演唱會在曲風上花了不少心思，特意與他的音樂團隊悉心打造了不少特別版的編曲，配以典雅、民歌味道演繹，與大提琴、豎琴、鋼琴及結他高手合演，為觀眾們帶來了不少驚喜。好似有民歌版《帝女花》、粵曲唱腔版《無心睡眠》、中樂版《Monica》、豎琴伴奏版《昨夜渡輪上》及《餘火閃閃》等經典歌曲。

他邀請妹妹區桂芬合唱一曲《問》，又與兒子區昕進（Adrian）父子檔合唱一首中英文混合曲《Right Here Waiting / 紅葉斜落我心寂寞時》，其他嘉賓陣容包括結他大師劉卓威、陳永明等，以及大提琴家、豎琴家、鋼琴家等助陣演出，音樂班底相當強大，該晚演出用的大提琴更具有275年歷史，價值高達8位數字。他說：「咁難得可以做到實體演唱會同歌迷面對面接觸，當然要畀最好嘅大家！」

圈中好友及後輩也有到場欣賞，他說：「好多謝到場支持我嘅樂迷同朋友們，最Surprise係第一場時，Becky （李璧琦）特意為來準備咗開聲茶，非常感謝。」