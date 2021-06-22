【意識即將溶化】解暑湯水清熱毒

近日天氣間或有驟雨，不過一場雨過後，悶熱的天氣更見局促，而當陽光再現時，要是本來體質差，便有機會受暑氣入侵，因而令身體受損，不但體溫升高、大量出汗，嚴重時更引致身體缺水，從而虛脫甚至中暑。於中醫學角度，身體是會受外感六邪，即風、寒、暑、濕、燥、火所影響而引起各種不適，而一些能解暑清熱毒的湯水，便可起食療的作用。

花旗參西瓜皮茯苓湯

功效：解暑熱、暑濕、生津止渴

材料：

花旗參 5錢

西瓜皮 1斤

茯苓 1両

鮮荷葉 3錢

白扁豆 2両

竹茹 1両

生薏米 2両

陳皮 1錢

瘦肉 半斤

製法：將所有材料洗淨放入煲內，加入8碗清水，慢火煲2小時即可。

薏荷冬瓜老鴨湯

功效：驅暑助眠

材料：

生薏米 2両

鮮荷葉 3錢

白扁豆 2両

陳皮 1錢

冬瓜 1斤

老鴨 1隻

製法：將所有材料洗淨放入煲內，加入8碗清水，慢火煲2小時即可。

勝瓜扁豆湯

功效：清熱下火、生津止渴。特別適合身體燥熱、口乾口渴人士。

材料：

扁豆花 2両

勝瓜 1斤

鮮荷葉 1塊

雞蛋 2隻

生薑 2片

製法：將材料洗淨，加入6碗清水。水滾後加入薑片、扁豆花、鮮荷葉及勝瓜之後再滾20分鐘。最後打入蛋花，加鹽即成。