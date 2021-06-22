本日日本：百年古民家大變身！全幢包起任你住

日本近年有不少由逾百年歷史古民家改建而成的旅館，這些木建築散發着獨特的歷史風情，可讓人感受到當地的傳統文化。千葉縣多古町剛於4月開幕的大三川邸，便是一間擁有逾150年歷史的古民家，現時成了可讓你整幢包起的宿泊設施，內裏還包含可進行多種娛樂活動的倉庫空間及露天風呂，令住宿更添意思。

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千葉最大 江戶古邸

位於成田機場附近的多古町，在江戶時代是非常興盛的地區，有不少大戶人家居住，當中的大三川家在當地經營農業，有稱姓及帶刀的特權，並曾擔任舊多古町的町長，地位舉足輕重，其家族居住的大三川邸當然氣勢不凡。這幢至今超過150年歷史的古民家，最近被改建為住宿設施，是千葉縣最大規模的古民家旅館。旅館由主屋、倉庫及露天風呂構成，主屋以日系摩登風格來翻新，擁有土間、客廳、食堂、廚房、寢室、浴室等。而倉庫則配備了大鏡子、白板及投影機，可用作電影室、兒童房、瑜伽室及會議廳。不得不提的還有設於高台的露天風呂，可以飽覽多古町的田園風景。每天招待一組客人（最多8位），房價每晚¥121,000起（約HK$8,591）。

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綜合設施 入住倉庫

將古民家改建可以有很多可能性，位於靜岡縣伊豆市土肥有一間300年歷史的古民家，經翻新後最近成了集合餐廳、酒吧、美容中心及住宿的綜合設施LOQUAT西伊豆。此古民家本身有一間主屋、三間倉庫及庭園，當中主屋成了意大利餐廳Takeru Quindici及意式雪糕專門店Gelato & Bake SANTi。另外兩個倉庫則分別改為兩棟獨立住宿設施，讓人可感受江戶時代遺留下來的倉庫空間，而且兩者露台均設有使用土肥溫泉的露天風呂，令身心都可得到放鬆。尚餘的一個倉庫則分別改為提供美容養生療程的「mimosa × LOQUAT」及酒吧「BAR 一ノ蔵」，前者帶來使用土肥特產白枇杷葉精油按摩療程，後者則可享用以西伊豆特產柑橘調配而成的雞尾酒。房價（包早晚餐，2位入住）每晚¥100,000起（約HK$7,100）。

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善用空間 織物體驗

於4月開幕、位處山梨縣大月市的宿泊設施古民家宿Loof織之家，由一棟擁有112年歷史的古民家改建而成，樓高三層，設有開放式客廳、廚房、榻榻米睡房及新式浴室，每天只接待一組住客。屋內保留了古老房子粗大橫樑等特點的同時，亦活用了樓底夠高的特色，例如在二樓另闢了工作間，可在此閱讀或閒坐。旅館所在的山梨縣東部地區被稱為「郡內」，是著名織物甲斐絹的發源地，該織物以富士山的溶雪水來染色，散發出獨特的光澤，多用於製作領呔及袋，旅館會安排住客體驗以甲斐絹製作鈕扣。旅館同時設有戶外花園，可一邊欣賞庭園景色，一邊聽着旁邊河流的潺潺水聲，十分寫意。最多可住8人 ，2位入住房價每晚¥50,600起（約HK$3,593）。