環境超污糟！林家棟拍戲跌傷頭　忍到收工入院縫針

影帝林家棟今午（22日）出席香港電影美術學會《開班！電影美術及服裝造型十三課》記者招待會，課程會由31位美術電影人出任導師，加上多位嘉賓講者與公眾人士教授及分享，希望能培育香港電影美術及服裝人才、傳承文化。

身為嘉賓講者之一的林家棟，被問到會否教足全程，他説：「一堂都飽㗎啦，我成日想灌輸畀佢哋知，監製唔止睇住盤數，我都有藝術要求㗎！無論錢多少最緊要係做出好嘅成績，好似拍《手捲煙》就係有陳七（導師之一）帶住，啲新人先做到好成績，咁佢哋咪會鼓舞，繼續更加努力去做，嗰堂入面我會用少少監製、比較多用演員角度去話畀佢哋知。（係咪你做過演員先咁諗，平日啲監製唔係咁諗？）我唔敢講，不過應該冇乜喇，哈哈！」他這樣形容指自己與美指服指關係：「以監製角度出發就會顧及成部戲，通常都冇乜問題，相反用演員身份就會以配合自己角色出發，去質問對方嘅安排，同佢哋好似跳緊華爾滋，夾得好就係一場美妙嘅演出。（有冇試過搞到發晒火？）少囉，炆會有嘅，我哋到現場已經standby，但一直等唔到想要嘅答案咪會少少炆囉，不過好快冇事，呢個過程好正常。」

提到與另一影帝古天樂做對手，由郭文奇執導的電影《惡行之外》，家棟即以手撥開左額頭髮，原來拍攝時出了意外，令他眼眉對上有一條明顯疤痕，他解釋：「拍嗰場戲時我要跳落地，咁啱地下有個濕嘅麻包袋，我塊面就直接挨咗落去，結果「磨薑」，依家啲導演真係厲害，唔嗌cut㗎，咁梗係繼續做啦，我都諗下通咗關要唔要走轉韓國，不過男人總要有啲疤痕嘅，哈哈！」他指導演叫停後，自己發現傷不輕，因本身拍攝場景是「超污糟」，為免感染即到醫院求診，他指醫生手勢好好，為他縫針後開出一星期假給他休息，現已重回拍攝，而該場戲導演亦收貨，他笑稱「用血換番嚟㗎！」