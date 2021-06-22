【2星期極速瘦？】被批成日尖叫　岑麗香自爆改咗劇本

藝人岑麗香（香香）、龔慈恩、商天娥、吳岱融、車婉婉等，現身將軍澳電視城為熱播劇《寶寶大過天》造勢，劇中小演員「童童」亦有到場，引得香香及龔慈恩輪流抱。而相隔對上一次宣傳雖然只得短短兩個星期，但今日（22日）見香香身形更為窈窕，受訪時她自爆仍有戴腰封，距離理想體重還有5至10磅，不過她表示不會給自己太大壓力：「身體經歷過咁多樣嘢，都要多謝番佢，唔急瘦，最緊要健康、開心。」

近日劇情講述她跟「奶奶」商天娥之間有婆媳糾紛，香香笑話跟現實中剛好相反：「老爺、奶奶好幫我哋手，好信任由佢哋去教小朋友，老公亦都係好生性嘅人，哈哈！」惟由於疫情關係，老爺、奶奶身在加拿大，平時只可以透過視像方式見面：「大仔Jacob都話有見過真人，但細仔就未見過，希望疫情完結可以見一面。（會安排個長假飛去？）暫時就安排唔到，忍多陣啦！唔想太過冒險。」

講到她於劇集中飾演緊張媽媽經常尖叫，因而有網民覺得太嘈吵、兼指她表情略帶誇張，香香直言收到劇本一刻見到寫有多次反白眼及尖叫，有即時修改：「咩都尖叫，拍嗰陣我已經減少咗啲，每次做亦諗點先可以唔同啲，呢個都係個挑戰。拍嗰陣大仔都仲係一舊飯，未到反叛期，依家終於體會到咩係Trouble Two，理解到劇本點解咁寫。（喺屋企成日尖叫、反白眼？）依家我每日起身都會祈禱同提醒自己要練習耐性，哈哈！」

香香表示劇集威力強勁，大爆大仔睇過第一集後自學「技能」：「劇中童童打我塊面，佢睇完就照住做，又學晒啲曳嘢例如倒飯碗，見到我抱住其他小朋友又妒忌，又問點解電視入面個老公唔係爸爸，雖然套劇講BB，但其實係比較啱大人睇，哈哈！佢都係準備8點鐘瞓，再冇Special Time。」