明星運動會｜陳山聰打羽毛球爆呔　曾志偉場支持

無綫《明星運動會》各項賽事進行得如火如荼，日前假元朗區體育會進行羽毛球男、女子初賽及決賽。大會邀得羽毛球高手郭偉亮（Eric Kwok）擔任隊長，帶領歌星谷婭溦、龔柯允及《聲夢傳奇》學員張馳豪、潘靜文進行表演賽。另外，男女藝員包括陳山聰、黃嘉雯、李思雅、陳熙蕊、張名雅、林凱恩、謝嘉怡等人分為三隊爭獎，高層曾志偉亦有到場支持。

黃嘉雯透露中學時期是羽毛球校隊，但近年已疏於練習，她為今次賽事而重拾球拍積極備戰：「我有同朋友每日練習，練咗3、4日。細個爸爸經常同我練波，我都係因為爸爸而開始打羽毛球。今次有得打比賽，好似返到中學參加陸運會咁，覺得好好玩同好開心。」她稱從未試過跟同事打波，發現原來大家實力強勁：「真係臥虎藏龍，好似玩緊職業賽咁，大開眼界。」

至於熱愛長跑的陳山聰自爆年輕時曾一度沉迷打羽毛球：「真係將讀書嘅回憶返晒嚟，我讀中學嘅時候真係好醉心打毛球，打到條校褲爆呔都要繼續打嗰種，不過放低咗好耐。」他大讚當日氣氛好，而且水準高：「無論男女都唔係玩玩吓咁簡單，我直情覺得佢哋係咪半職業。」

至於網球好手李思雅謙稱羽毛球技麻麻：「為咗比賽所以之前約咗打開羽毛球嘅朋友出嚟對打，叻一定唔係叻，我基本上唔係識打，我打開網球，可能體力上好啲同跑得快啲，我只係用打網球感覺去打。」