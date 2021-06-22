Q：本人50歲，十幾年前開始受到惡痔困擾，年中會復發3至4次，以塗藥處理，中醫提醒我如睡眠差、免疫力低就容易發作。得此患後會出血，要補充鐵質，惡痔發作定必不能行房，因某次進行性行為時惡痔突然脫出體外，嚇得我和妻子手忙腳亂，陰影至今不散。還令到我困擾的是，近半年於房事後，內痔即會產生一種梗住梗住的感覺，不舒服一整天，卻又不是真的要發作，因為這原因惟有停止行房。想知道性生活會否引起惡痔發作？

岑先生

A：人體的肛道內，有名為肛墊的血管結構，本身具備襯墊般的功能，因肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙封閉，起到隔絕空氣和水分的作用並可防止失禁。腹壓會把肛墊往下推，排便後即會自行縮回，但若該血管結構異常、引起靜脈叢積聚淤血和曲張，便會形成痔瘡，引起出血和腫痛甚至脫出肛外，嚴重時無法返還肛內。

痔瘡是都市人的常見隱疾，患者以男性居多，多發於青中壯年。痔瘡的最主要徵狀是便血，大便時反覆出血，血液中的鐵質流失，正常成年人的每日鐵質流失量不可超過2mg，痔瘡卻會導致缺鐵性貧血，不但面色蒼白，更易疲倦乏力、食欲不振、心悸和心率加快、活動時氣促、浮腫等問題。患者亦會因缺乏活力，明顯對性行為提不起勁。

閣下曾遇內痔脫出的情形，若它未能返還便會成為外痔。外痔因受到肛門口括約肌阻夾，造成局部血液循環問題，形成血栓塞，使痔核變硬，更難返還體內，形成「嵌頓痔」，令患者非常痛苦和更易受感染，性生活更大受影響。

男性患者常因痔瘡難以斷尾而受盡折磨，不少患者曾遇恐慌經歷，包括在性生活頻繁的時候，痔瘡復發率大增，這是由於性反應狀態促使了急性痔瘡發作的機會。此外在性愛過程中，男性身體處於高度緊張和亢奮狀態，性器官的敏感神經更持續亢奮，臀部肌肉緊縮，血管一時收縮，一時舒張，血液循環出現短暫局部性紊亂，時而滯礙，時而加快，再加上性行為期間腹部用力和屏氣等動作，造成直腸組織周圍的血液循環受阻，容易引起痔瘡要發未發的迹象，男性坐立不安。

痔患拖垮性福，為避免急性痔瘡發作，患者一定要輕鬆地進行性行為，不要表現過分激動和緊張，千萬不要忍着不射精，以免血液循環受壓觸發痔瘡特別容易發作。性生活時痔患隱隱作痛，的確會構成心理威脅，削弱性趣和性歡愉，更甚者不幸真的遇到痔瘡發作，留下糟糕經驗，令伴侶雙方長遠的親密興趣下滑減少。為保性福，男性不應任由此隱患作惡，應積極尋求正規專業醫療解決疾患。

李偉儀