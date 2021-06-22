崎川瑞希　冠軍級狐狸精

已婚男士當然應該對老婆從一而終，千祈唔好背住老婆搭上狐狸精！不過，有時佢哋又真係好吸睛，甚至令人愛不釋手，講嘅就係日本寫真女優崎川瑞希，呢位青春活潑又可愛嘅狐狸精呀！

精靈可愛

同樣都係石斑，一條生猛又紮紮跳，一條完全冇生命迹象，大家會點揀呢？同樣兩個囡囡都係咁後生，但係一個活潑可愛，一個就嚴肅冷漠，我諗大家都會揀前者啦！見到呢啲活潑型嘅女仔，心情都會特別開朗同精神，所以大家見到崎川瑞希相信一樣會心情零舍亢奮！

今年23歲嘅佢精靈可愛，成日都笑面迎人，男人見到佢一定醒神，猶如被溫暖嘅陽光照遍全身！身材亦相當吸引，一來夠鮮嫩，二來肌膚夠白滑，三來亦凹凸有致，上圍對F Cup美乳夠晒斤両，配上纖巧胴體顯得更加凸出，亦更加曲線誘人，真係令人愈睇愈鍾意佢呀 ！

嬌嗲到暈

瑞希因為相當仰慕Enako呢位喺寫真界同Cosplay界兩邊發展嘅美少女，所以一心追隨其步伐發展，2016年加入美少女偶像組合「INNOCENT LILY」，成為殺入藝能界嘅第一步，直到前年正式投身寫真界，而上年參加選美活動「第14屆 Miss FLASH選舉」更奪得冠軍寶座，阿妹獲得呢個成績其實已經超越咗自己嘅偶像，因為Enako冇攞過冠軍獎項。

得獎之後，瑞希喺寫真界嘅名氣同活躍度愈來愈高，寫真作品都特別精心，好似喺最新推出嘅寫真DVD碟《崎川みずき 狐が嫁入りできなかったので今日も晴天です》中，佢就變身做狐狸精，扮相得意可愛，表情又嬌嗲到暈，真係令人好想將呢隻狐狸精帶返屋企呀！

崎川瑞希近期除咗忙拍寫真外，亦密密出席攝影會及舞台演出，大家想緊貼阿妹嘅最新工作消息，留意佢個社交網就最啱喇！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-23-34