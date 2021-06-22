有人話美腿嘅魅力，只係有經歷嘅男士先至識欣賞。咁講未免太偏頗，試問有邊位男士唔會因為緊身褲或迷你裙下嘅美腿而充滿遐想呢？今次介紹嘅3套作品以迷人美腿為主題，一定令你動心。

雙重誘惑

呢套由21 Sextury Video推出嘅《Footsie Babes: More Foot Fetish #24》，顧名思義係有好多性感美腿女郎，搵嚟Charlie Dean、Poppy Pleasure、Rossella Visconti等美腿脫星演出，名副其實係美腿放題。為咗展現迷人美腿，每個脫星都會着上比堅尼、迷你裙、緊身褲等造型登場，務求未入正題，就已經引到大家流晒口水。如果覺得露腿未夠令你心跳加速，咁加埋露底挑逗做前菜，雙重誘惑下，你冇可能唔心動啩？最後嚟番場激情肉搏，睇到人興奮無比！

腿功一流

對美腿有嚴格要求嘅四仔迷，就要睇吓超人氣美腿系列嘅最新登場作《Foot Art #25》，今次搵嚟Romy Indy、Josephine Jackson、Nata Ocean及Azure Angel四位脫星演出。如果有睇過呢個系列作品嘅四仔迷，都知道佢唔會一味騷腿咁悶，而係會加入大量腿功嚟迎戰對手，務求對方喺爽到欲仙欲死，繼而高潮迭起，將所有壓力發洩晒出嚟，今次嘅演出會比前作更加激，係咪好期待呢？

細意品嘗

鍾情美腿嘅男士，當面前有位美腿女郎瞓喺床上時，你會玩乜嘢做前奏呢？呢部《Lick My Feet》就話畀大家知，唔使諗咁多，一於用舌頭嚟征服佢啦！由Kristof Cale、Sasha Rose、Candee Licious等脫星演出，咪以為係零劇情，只係一味玩腳喎，故事都幾有趣，講幾位脫星都係職場女性，佢哋嘅美腿成為一眾男士嘅焦點，當佢哋勾引男人上床時，對方先細意品嘗美腿，搞到佢哋不知幾咁興奮，講到呢度，係咪已經好有畫面呢？

碟評

3套作品對美腿嘅定義雖然有啲唔同，但係香艷程度卻不遑多讓，所以就要睇吓邊套作品嘅內容更啱你口味。《Lick My Feet》勝在有劇情，令人睇得投入，肉搏場面更係直接到肉。如果鍾意睇精彩腿功演出，人氣系列最新登場作《Foot Art #25》，絕對可以滿足到你嘅要求。想睇得開心又熱鬧，《Footsie Babes: More Foot Fetish #24》嘅參演脫星人數夠多，足夠你慢慢睇！