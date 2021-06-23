【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十四壬寅金成日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、開業、拜師

忌：祭祀、放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

樂觀進取，處事高效，惟理財需謹慎，避免借貸。

金牛

非常忙碌，若無力處理別人的事，就不要攬上身。

雙子

心情好得很，待人隨和，處理感情事遊刃有餘。

巨蟹

提不起勁做事就不要勉強，抖足精神再做吧！

獅子

保持積極心態，投資可獲利，但要提防潛在風險。

處女

做事遇阻力，讓不想外出的你，被迫到處奔波。

天秤

花很多時間處理雜務，保持平常心，忌心浮氣躁。

天蠍

再忙碌也好，不應犧牲休息時間，否則易有失誤。

人馬

春風滿面，魅力十足，身邊的異性紛紛被你吸引。

山羊

另一半的好意要懂得珍惜，以免成為情變的伏線。

水瓶

沒事做不妨跟同事閒聊，或會獲得有用的資訊。

雙魚

交際應酬要適可而止，以免累壞身子或誤交損友。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）猴 阻滯多

鼠

職場氛圍好，一切盡在掌握中，財運也上升。

牛

生活有規劃，不容易分心，有利事業發展。

虎

家庭生活和諧，工作順利，無牽無掛易入睡。

兔

處事效率差，加強時間管理，可避免顧此失彼。

龍

運勢一般，但有貴人幫助，小小挫敗沒相干。

蛇

工作運上升，有迎難而上的心態，可獲認同。

馬

事業運不穩，幸好獲身邊人支持，讓你安心。

羊

談吐具親切感，今天或有異性朋友向你表白。

猴

是日沖煞，運勢低迷，各個層面都遇上阻滯。

雞

保持心境開朗，可帶來好運，飯後宜出外散步。

狗

運勢不過不失，要注重健康，諱疾忌醫要不得。

豬

負面情緒影響，悶悶不樂，對生活有種無力感。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔：純潔溫馴 形象討好

說到兔子，中國流傳着很多不同的神話傳說，其中最深入民心應是伴隨嫦娥在月宮居住的玉兔，可能古人認為，溫馴的兔子才能襯托嫦娥的清麗脫俗氣質。不要看兔子嬌小柔弱，古代有「以兔代馬」之風俗，賦予給兔子的文化意義也與此息息相關。

馬、牛、羊、豬、狗、雞為古時所廣泛飼養的六種動物，稱為六畜，在盛大的祭祀儀式中，應齊備六畜，但馬為古代行軍打仗，不能輕殺，所以古人便以兔代馬用作祭天。既然六畜也全部入選十二生肖，兔除了形象討好，曾經被用作祭祀，也有其重要的文化價值，因此成為十二生肖，排名第四。

兔的形象正面，古時流行送贈兔畫給小孩，畫中有六個孩子圍着一張桌子，桌上站着手抱兔子的人，有祝願受贈者的小孩健康成長、平安大吉之意。

此外，昔日流傳，某年京城發生瘟疫，月宮玉兔於是拿取仙藥，化身到凡間替人治病。但玉兔認為自己一身素白不利治病，於是換上不同裝扮，更騎上不同動物加速來回京城內外。瘟疫消除後，玉兔返回月宮，人們才知道那是玉兔化身。為了報答玉兔的大恩，以後每逢中秋便以黃土製作玉兔兔首人身的彩繪泥塑祭拜，並尊稱為兔兒爺，後來成為中秋的兒童玩意。