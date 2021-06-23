升呢收視福將！陳展鵬孭3劇同馬國明披甲出戰

視帝陳展鵬成為無綫「收視福將」，憑着《逆天奇案》的餘威，無綫安排他「助攻」，分別會於3套新劇中擔演特別角色，更會跟另一位視帝馬國明齊齊搶收視。而馬國明將挑戰「隱形戰隊」，現正秘操以應付動作戲。

陳展鵬擔演的無綫劇集《逆天奇案》收視創佳績，他頓時成為無綫新一代「收視福將」。前晚無綫為《逆》劇舉行慶功宴，副總經理曾志偉都有前來支持，展鵬因忙於拍劇及宣傳新歌而姍姍來遲，他透露剛剛再推出新歌，寄望今年內推出3首。說到劇集於香港及內地口碑甚佳，有否帶挈內地工作時，他說：「仲未開番關，所以都係以網上宣傳為主，希望疫情快啲過去！」

據知無綫眼見展鵬之「威」勢，適逢現時要迎戰搶收視，故將他1分為3，安排他參演文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，又安排他在不同劇集擔演「特別」演出，當中包括現時拍攝中的邵氏劇集《廉政狙擊》，以及張振朗與高海寧即將開拍的《童時愛上你》，實行由「福將」助攻。

新劇男主角「變陣」

原先有傳《隱》劇一直都是文偉鴻監製的《超能使者》班底再度合作，即展鵬、陳山聰、唐詩詠、劉穎鏇、林子善，不過近日「變陣」，由馬國明擔演男主角，實行兩大視帝齊齊出招。文偉鴻受訪時坦言：「我哋會安排展鵬喺劇中擔演一個好特別嘅角色，呢個角色係觀眾未睇過，而展鵬亦都未演過，相當有挑戰性。」說到展鵬原本的角色是否由馬國明頂替時，他又說：「其實不嬲都有馬國明，展鵬今次會客串演出，其他演員仲有唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、江美儀、歐瑞偉、劉穎鏇、林子善等。」

同時間要拍3劇的展鵬被問到要「助攻」搶收視時，他說：「所有嘢我都係等公司安排，依家有乜做乜，呢個時勢有嘢做已經好好，我要養家嘛！（怕唔怕辛苦？）唔怕！有得做已經好開心，自己會盡力去做。」說到《隱》劇少了機會與一班《超》劇兄弟姊妹合作，他又說：「唔怕，我都喺度，都會一齊拍嘅！」

「隱形戰隊」秘密操練

《隱》劇題材相當特別，演員正秘密操練，內容十分保密，今次他們不是玩超能力，故事講述警隊反恐，當中「隱形戰隊」是警隊中王牌，劇中演員分為不同部隊，馬國明、唐詩詠、劉佩玥、林子善隸屬「隱形任務戰略部隊」，就如電影《職業特工隊》（Mission：Impossible）這一類部隊，至於山聰、劉穎鏇飾演反恐特勤隊，劇中要打到飛起。身在內地的馬國明受訪時說：「月尾我會返香港，返到嚟都要操練，趕番進度，Jazz（文偉鴻）做導演時我哋合作過，佢嘅劇向來有品質保證，自己好期待同唔同監製合作，因為喺佢哋眼中，我哋可能有啲特質未發掘出嚟，今次會有以前馬國明未畀大家見到嘅一面觀眾睇，呢樣嘢係我接呢套劇想有嘅！」他表示已看劇本中，今次好開心除了可以再跟「鐵馬兄弟」的詩詠及子善合作外，亦很期待與山聰合作，大讚對方是很好的演員：「我都好耐冇拍動作戲，今次好多，不過山聰就堅揪啲，依家自己喺內地都操緊。」