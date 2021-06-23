17年後載譽歸來！《串椒3姊妹》登陸繽FUN星網

《串椒3姊妹》6‧25登陸繽FUN星網，強勢回歸！三位「50+姐姐」曾華倩、梅小惠和江欣燕，加盟繽FUN星網合力炮製全新節目《串椒3姊妹》，和多位天王與男神進行笑淚交融、百無禁忌的深度訪談，口水都擦出火花！

2004年6月25日，顏值、EQ及IQ均是「三高」的曾華倩、梅小惠和江欣燕，和《東方日報》合作訪談欄目《串椒3姊妹》，引起極大回響！憑三寸不爛之舌震懾娛樂圈的她們，在《串椒3姊妹》中充分發揮口甜舌滑、軟硬兼施的口才，和多位巨星藝人進行笑淚交融的深度訪談，天南地北，暢所欲言，論盡家事私事與情事，不能說的秘密，也無所遁形，盡付笑談中。

載譽歸來，2021年6月25日，三位「50+姐姐」曾華倩、梅小惠和江欣燕17年後強勢回歸，加盟繽FUN星網合力打造全新節目《串椒3姊妹》，誓必再掀起全城熱話！繽FUN星網不惜工本製作的節目《串椒3姊妹》，一網打盡城中的天王與男神：樂壇校長譚詠麟、男神張智霖、人氣王周柏豪、影帝任達華、師奶殺手陶大宇、金牌動作指導錢嘉樂、「福祿壽」王祖藍、阮兆祥及李思捷，以及有「現代賴布衣」之稱的玄學界男神蘇民峰，輪流跟三位「50+姐姐」分享星光背後的秘密，深情分享，有笑有淚，唇槍舌劍，百無禁忌，口水都擦出火花！

鏡頭前真情流露，鏡頭後笑聲滿載，接受「50+姐姐」機關槍式「盤問」的影帝任達華，見慣風浪，處變不驚，更難忍技癢即席成為「榮譽攝影師」，親自拍攝節目，並大師上身，妙用把脈方式推算蘇民峰豬籠入水，發過豬頭！至於曾揚言「梅小惠50歲未嫁就娶佢！」的阮兆祥，雖然一世都不會「找數」，但和知己梅小惠始終百分百真情，接受訪問當日獲梅小惠送上拉錢蛋糕慶生，人生有個好朋友，的確好極！

星光匯聚，陣容鼎盛，《串椒3姊妹》於6月25日（星期五）開始，一連十集，逢星期五在繽FUN星網播出，萬勿錯過！