《雪姑七友》再拍新版　邊個新星演白雪公主？

迪士尼去年宣布再度開拍經典動畫真人版《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs ),而今日宣布由美國新星Rachel Zegler飾演片中白雪公主一角。今次新版將會是歌舞片。

現年20歲的Rachel是波蘭與哥倫比亞混血兒,她去年獲邀擔任史提芬史匹堡(Steven Spielberg)新版《西城故事》(West Side Story)的女主角,而最近她亦為DC超級英雄電影《沙贊2:眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)開工。演而優則唱的她擊敗多位女演員奪得白雪公主一角。消息公布後,她即亦社交網站公開她在主題樂園與白雪公主見面的片段。曾執導《心跳(500)天》(500 Days of Summer)及《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man)的導演Marc Webb將執導新版。影片將於來年開拍。

新版《雪姑七友》早於2016年已開始計劃開拍,查實今次已非迪士尼首次開拍《雪》真人版電影。之前先後找來女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)及莉莉哥連斯(Lily Collins),分別於《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and The Huntsman)及《魔鏡·魔鏡:白雪公主決戰黑心皇后》(Mirror Mirror)飾演白雪公主。