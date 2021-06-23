【明星助手唔易做】馮盈盈獲封好老闆　邊個荒野要飲奶？

雖然俗語有話「人工包埋嘅」，但做得打工仔，邊個唔想搵個好老闆？好似喺娛圈咁，如果做藝人嘅助手就當然想跟個好Artist啦，不過之前就曾有助手喺節目上大爆要幫老細處理私人事務，好似90後一定識嘅台灣藝人「黑澀會美眉」詹子晴（丫頭）咁，就被男助手爆要為佢試女裝、半夜冒大風雨修理窗簾、荒山野嶺搵牛奶，仲要幫手處理副業，使人唔使本，不過好嘅僱主明星大有人在！

前港姐冠軍馮盈盈視助手如親人，大時大節都會帶對方到名店揀禮物，早前助手生日時，盈盈又悉心安排為佢慶祝，帶佢到酒店食日本菜，又送名牌，連助手都大讚呢位好老闆：「佢真係記得我講過嘅嘢，好令人感動，我知佢為咗呢日搞咗好多嘢！」雖然做佢助手可以周圍去打卡，又咁多員工福利，不過一啲都唔易做㗎，要幫佢影靚相、剪片放上網、帶好多嘢、拎隨身物品、仲要陪瞓，少啲耐力記性都隨時炒魷魚㗎！

視后佘詩曼（阿佘）出名對身邊所有人都好好，年年都為女助手慶祝生日，除咗封大利是，今年都唔例外，佢送花又準備咗兩個精緻蛋糕，感謝對方5年來嘅陪伴及照顧，唔少網民都好羨慕，紛紛問阿佘：「你還要助手嗎？」果然係負聞絕緣體女神呀！

好似Angelababy（楊穎）咁，雖然佢曾被影到要助手蹲低幫佢着襪換鞋，結果被指有公主病，不過有傳佢有唔少助手，但對每個助手都好好，經常帶佢哋去食好嘢，冇半點嬌生慣養嘅感覺，自己做到嘅都唔會假手於人！

而另一位紅星迪麗熱巴視助手如閨蜜般，經常打打鬧鬧，又不時會分享奇怪食物，仲會上演「摸頭殺」戲碼，個性隨和爽朗似足佢女漢子嘅感覺，加上無死角精緻外表，難怪咁得人喜歡，網民都話咁紅真係有原因嘅！

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