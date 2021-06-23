細細粒何遠東「夫妻」聯手　陳自瑤自力更新

在最新一集《識貨》中，參賽者陳嘉佳（細細粒）、何遠東、黃建東、黎諾懿、陳自瑤及黃頌明等要在5分鐘內打電話給朋友推銷產品鬥高銷售額。細細粒第一個就打電話給李亞男表示：「我依家喺你老公（王祖藍）個節目賣貨，佢想你買開心果。」李亞男非常精打細算，叫她賣便宜點，細細粒即說：「原價賣$49.9，我貼9毫。」最後亞男答應買100罐。之後她打給只合作了幾日戲的周嘉洛，想不到對方問也不問即買100罐，非常爽快。評判讚細細粒作了一個完美示範。

另外，何遠東（東東）第一個就打電話給黃智雯，智雯認真老友，原本想問清楚詳情的她當知道要計時後即說：「你話買幾多就幾多。」最後買了200罐腰果。他再打給陳山聰，當東東叫他買100罐時，山聰坦言：「我依家減肥，唔食腰果。」旁邊的主持鄭裕玲聞言哈哈大笑。東東叫他買給同事吃，又承諾幫他睇劇本及執衫，最後山聰終答允買10罐。

黎諾懿就先後打給好拍檔李佳芯及戴祖儀，開場白均以「係咪好兄弟，一世好兄弟，唔好要我無臉。」兩人各買50盒臉膜。在最後10秒鐘，他打給太太說：「老婆我愛你，100盒bye。」隨即掛斷電話。事後他說老婆明白他做甚麼，叫對方在零用錢中扣。

至於在上集表現強差人意的陳自瑤（YoYo）就打給好友黃祥興、林子善，並非常認真推銷，又承諾會包底，他們都二話不說答應。評判特別點名YoYo，讚她進步很多，指她銷售東西時都帶有訊息。

今集以黃頌明最犀利，她打給參賽者細細粒推銷，細細粒非常有義氣，即時為對手掃下800包濕紙巾。最後她還出動老公，提議買1000包，對方即Say Yes，連鄭裕玲都為之愕然，黃頌明被老公的寵愛感動到落淚。