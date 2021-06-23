BB與毛孩共處　明星貓主人靠呢招？

究竟BB與毛孩如何共處？不少初為人父母的貓奴狗奴對此都會充滿疑問。今集「香港郵政『愛護動物協會百周年』紀念郵票」特約《寵寵寵大人》，就請來了《金宵大廈》中的明星貓「靚寶」及其主人Melaine，分享如何不棄養去愛護動物。

連同「靚寶」在內，Melaine共養有6隻貓和2隻狗，並育有1歲的女兒Devina，可見家庭相當龐大。最初Melaine只飼養了兩隻狗，原來她一直對貓都沒有太大愛好，皆因她覺得貓欠缺互動又帶點高傲，直至她看到朋友養貓的情況，就像養狗一樣，經游說下收養了家中第一隻貓「靚寶」。現年4歲的「靚寶」是暹羅混英短，其他的兄弟姐妹都是銀虎色，唯獨牠是全黑色呢。

Melaine透露最初收養「靚寶」時，牠的皮膚曾出現問題，耳朵、尾巴，以至全身均出現潰爛情況，診症後原來患上金錢癬，可惜當時牠太小，醫生並不建議使用含類固醇的藥物，最後Melaine使用洗澡劑，以及營養補充品，催谷「靚寶」的免疫力。Melaine指：「金錢癬係會傳染畀人，我經常抱佢所以手同肚都有，我完全冇理自己有冇睇睇醫生，好多嘢盡量做到就做，上咗手就要負責任。」

為何「靚寶」會搖身一變成為明星貓呢？Melaine表示當初有人想找黑貓拍劇，而她的心態只是想留個紀錄，然後就拍了第一、二輯《金宵大廈》，以及其他劇集。「靚寶」在片場的工作是帶給現場的工作人員歡樂，而且牠不喜歡玩雷射筆及貓棒，反而特別喜歡吃東西，所以工作人員及演員都會私下帶很多食物給牠。

要做到BB與毛孩共處，Melaine有自己一套，首先她相當了解自己的毛孩，然後有計劃地將生命加插入去，她回想當時會不斷跟毛孩說肚裏有BB，直至誕下女兒Devina，從醫院抱她回家，第一時間就給毛孩嗅一下。她續稱：「好多人會抗拒BB同毛孩接觸，怕有好多細菌，只要平時好好打理毛孩，就唔需要太擔心。」Melaine每個細節會做得很仔細，務求令整個環境做到公平，並會花時間讓BB與毛孩坐在地上玩，不會讓牠們覺得只聚焦在小朋友身上，然後不理會牠們，這樣才不會令毛孩妒忌，這些工夫Melaine做得充足。

女兒Devina日漸懂事，Melaine遂教她餵飼並與毛孩相處，不過最近察覺到女兒開始有一些拍打的小動作，Melaine強調會嚴肅地制止她，並將這條界線劃得清楚，當制止幾次後，她再沒有這個動作，不論是自己還是街上的動物，Melaine從小灌輸女兒愛護動物的觀念。