【簡潔生活學】男人斷捨離

斷捨離及收納並非女士專屬，任何地方也需要收納，家居或辦公室，只要是方便日常生活及改善空間，便會有收納的可行性和持續需要；不分男女老幼，這是一個令生活更加美好的一個行為。

每個人也有自己的興趣和喜好，女士喜歡購物，衣帽間的服飾，廚房的餐具或家電，甚至洗手間的化妝護膚品，愈買愈多，佔用的空間便增大，如果收納妥當，斷捨離做得完善，生活環境和質素必能大大改善；同樣男士的喜好收藏，也可以隨物主的生活習慣和方式去收納和斷捨離，最常見的嗜好收藏包括：波鞋、模型、玩具、手錶，講求生活享受的會儲紅酒、相機、音響器材，而大部分男士更經常購買多種數碼產品；以上喜好無論是一項或多項，都需要有良好的收納習慣。

首先可以從多項喜好之產品，每項選出最值得收藏和留下的精品，定下數量，可以採用一入一出的方式，一件入便要挑選一件離開，數量永遠維持不變；又或者在儲存方面，可以盡量只存物件，包裝外盒可以省卻或把紙盒重整壓扁方便收藏，一些體積較大的物品但不太重的，可以考慮放在位置較高的地方，男士體力較女士好，拿取也不會太困難，可以讓女士放置物件在易取之處，發揮紳士風度，這樣家人尤其太太和媽媽們會很感激你的體貼。

另外，將物品擺放位置記錄好，要找尋的時候便毋須下下問太太或家人，斷捨離應該是令人生活更加美滿和方便，所以進行一切收納的時候，尤其不是生活必需用品，放在家中路線比較僻或角落也不打緊，如果正常生活能夠節省時間和方便，無論工作和生活效率都大大提升，亦等如有更多空餘時間享受個人興趣。

能夠做到方便大家，體諒家人的生活習性，這樣的收納方法，令斷捨離更加輕鬆和愉快。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

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