為貓咪甘願「出血」！李幸倪做埋人肉睡床

被貓咪寵幸又有咩所謂喎？！

身為專業貓奴的李幸倪（Gin Lee）與貓咪走到郊外開工，為時裝品牌拍攝廣告拍攝前，她做足準備功夫，除親力親為揀衫，更與團隊落力為整個拍攝進行討論，務求效果更理想。雖然天氣炎熱，但她與貓咪表現專業：「早前因為疫情及天氣過於炎熱，好多工作都變咗拍攝廠景。但係今次想延續上輯廣告嘅訊息，跟住貓咪嘅足迹，發現愛護大自然嘅重要性，所以絕對唔會介意拍外景！大會都好貼心準備多幾件同款嘅衫，預備畀我替換。」

有動物緣的她與貓咪甚合拍，休息期間小貓更躺在她身上睡覺，令她動彈不得：「可能小貓見我化妝坐喺度唔郁，咁咪跳上嚟休息吓囉，呢個係培養感情嘅方法，梗係唔可以趕走佢啦！但係我哋戶外拍攝，期間好多蚊出嚟『搵食』，我怕太大動作會嚇親貓貓，所以畀蚊咬到又紅又腫，只要貓咪舒服乜都值得。」

今次拍攝過程溫馨，Gin Lee為團隊準備清涼飲品、防止中暑，喺團隊做足防蚊及防曬措施，她表示：「呢排都忙住錄節目，尋晚都係半夜先收工，不過今次廣告嘅訊息太有意義，宣傳故事講我跟住貓咪嘅腳印走進森林，發現貓咪留畀我嘅禮物，透過觸覺、嗅覺及聽覺接觸，發現大自然嘅可愛，帶出愛護地球嘅重要訊息。加上可以再次同貓咪合作，未正式拍攝已經非常興奮。雖然之前工作受疫情影響，但呢排已經開始回復正常，開始習慣番開工嘅節奏，下半年會專注音樂嘅工作，落力為fans帶來更好嘅作品。」