千多元有交易！國產5G手機破新低價

香港5G網絡於去年4月開通，當時的5G手機仍以旗艦級為主，估不到時隔一年，不但5G月費愈來愈吸引，連帶5G手機也愈趨便宜。擅長鬥價的小米，新機Redmi Note 10 5G擁有雙卡5G、6,400萬像素四鏡頭及5,000mAh大電池等賣點，偏偏售價只是$1,599，創了全港新低，用首期消費券已經夠錢入手！

外觀高貴 自調整刷新率

雖然受成本所限，新機只用上塑膠機身，但機背加入了拋光質感，並提供彩光銀、石墨灰、夜幕藍、極光綠四色，外觀搶眼高貴，一點沒有平機感覺。用上3D曲面設計的它，厚度僅8.92mm，只嫌190g略重，握感不俗但有點墜手。它擁有6.5吋FHD+ AdaptiveSync屏幕，懂得自動按應用而調整刷新率，例如靜態顯示用50Hz，打機則提升至90Hz，藉此節省電量。手機還內建360°光度感應器，根據不同環境自動調整屏幕亮度，有助減低雙眼疲勞。

拍攝豐富 效能不過不失

新機備有4,800萬像素廣角主鏡頭、200萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭，沒有超廣角鏡頭影風景未夠臨場感，幸好仍然提供夜景、全景、縮時、人像、慢動作及專業拍攝模式，加上1,080p@30fps及AI 影片美顏錄影，平機中算是多嘢玩！受價錢影響，此機只用上MediaTek天璣700處理器，在6GB RAM配合下，《AnTuTu》達合格水平的33萬分，整體操作未見十分流暢。賣點反而在於處理器支援5G+5G雙卡雙待，較部分5G機把一個SIM卡槽降速更為周到，電池容量則達5,000mAh，並支援18W快速充電。