吳彥祖破格剃頭光頭做反派：付出最大努力！

影星吳彥祖（Daniel）、王千源、衛詩雅（Michelle）、鮑起靜演出的英皇電影《除暴》明天（24日）上映，電影在內地叫好叫座，票房勁收近6億5千萬港元，更榮獲提名第30屆華鼎獎中國香港最佳影片及中國電影最佳女配角（鮑起靜）兩大獎項。男主角吳彥祖非常期待：「很開心《除暴》在香港上映，我哋整個團隊包括導演、監製、演員及所有工作人員都付出最大努力，希望香港觀眾會喜歡這部電影！」

演員百分百投入

電影昨晚（22號）假尖沙咀舉行《除暴》特別場，周家怡、泳兒、楊天宇、曾樂彤及艾妮入場先睹為快。家怡、曾樂彤與艾妮均異口同聲地表示來捧好姊妹衛詩雅場，家怡說：「我知道有一個鏡頭，佢個頭要『嘭』一聲撼落地下，真係好拚搏，好想欣賞佢演出。」曾樂彤亦相當興奮：「我哋有個群組，一直話呢部戲好勁，好期待。」家怡笑言只要導演一喊「Action 」，作為演員都會百分百投入，不會考慮受傷問題，但一聽到『Cut』，兩腿就會一軟，像要趴下來。

家怡與曾樂彤均有份參演電影《金手指》跟影帝梁朝偉同場，被問到可會緊張到腳軟？家怡說：「當知道有份演《金手指》就開始緊張，但真正去到現場開工會變得好享受，因為兩大影帝都是好好嘅前輩，導演莊文強亦非常好，盡量令現場氣氛變得輕鬆，唔會令演員緊張。」曾樂彤認同說：「其實身邊所有人都問同兩大影帝合作會唔會緊張，但開工當日，穿好戲服之後，你自然希望做足本分，不會特別去想正在跟甚麼人合作。」

艾妮易肥易瘦

艾妮以歌手身份出道，欣賞過衛詩雅在《除暴》的精彩演出，亦對演戲十分嚮往，自信能接受任何挑戰。她笑言自己其中一個強項，是易肥易瘦，隨時能為角色增肥或減磅：「我可以全日唔食嘢，或者只吃雞胸，我都撐得住！」

恨試做奸角

泳兒有一段時間沒進戲院看戲，特別對吳彥祖有莫大期待：「睇到吳彥祖造型，應該係演反派？我都好想做反派，就好似吳彥祖一樣，我睇落好似弱質纖纖，以前客串嘅角色，都比較貼近我的外形，再有機會演戲，想演同我不一樣嘅角色，除了反派，我覺得自己有潛質，操Fit身形接拍動作片。」出道以來多演乖仔或正面角色的楊天宇，看到吳彥祖突破性演出，自然也躍躍欲試奸角，就算像他剃頭演出也沒問題。