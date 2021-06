IB攻略：【加拿大篇】新制度IBDP的大學生備忘

除了英美等學府,最近不少IBDP學生都考慮選擇升學加拿大,但是鑑於IBDP的新考試制度,仍然有很多學生不知道加拿大收生準則是甚麼?筆者搶先出爐2021最新的加拿大收生要求,希望可以幫到各位讀者暑假最後衝刺。

1.加拿大TOP 3 大學世界排名:

University of Toronto (UT)

McGill University (Mcgill)

University of British Columbia (UBC)

根據QS world ranking 2021的排名榜 UT 為全加拿大第一名,世界排名為25名,Mcgill 31名而UBC是45名。大家可以見到這3間的共同點都是全球頭50名!再給大家比對香港的3大,香港大學為22名比UT高,HKUST 27名,而CUHK則是39名,所以加拿大的大學資素絕對不差!

2.加拿大的大學科目要求

新制度底下的IB數學,如果學生就讀IB MATH AI Standard Level 要加倍留意,因為以MCGILL 為例子,大學指明如果所有科目要求IB數學的,IB MATH AI 不會被接受。

“SL Mathematics: applications and interpretation (Math AI) will not be acceptable as a math prerequisite, but will be acceptable where math is not a requirement”

有甚麼科目需要數學?除了 Engineering、科學,連Business Management 都需要IB 數學的要求?但是學生報讀文科Bachelor of arts 或 Social Work則沒有數學要求。

3.注意申請時間

下年9月入學的學生,一般加拿大的大學申請開始為9月中。值得留意的是,雖然加拿大的大學申請死線為翌年的1月中,但是國際學生一般死線會早1個月,即是大概是12月中,所以同學千萬不要Miss Deadline呀!

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣