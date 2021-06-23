IB攻略：【加拿大篇】新制度IBDP的大學生備忘

除了英美等學府，最近不少IBDP學生都考慮選擇升學加拿大，但是鑑於IBDP的新考試制度，仍然有很多學生不知道加拿大收生準則是甚麼？筆者搶先出爐2021最新的加拿大收生要求，希望可以幫到各位讀者暑假最後衝刺。

1.加拿大TOP 3 大學世界排名：

University of Toronto （UT）

McGill University （Mcgill)

University of British Columbia （UBC）

根據QS world ranking 2021的排名榜 UT 為全加拿大第一名，世界排名為25名，Mcgill 31名而UBC是45名。大家可以見到這3間的共同點都是全球頭50名！再給大家比對香港的3大，香港大學為22名比UT高，HKUST 27名，而CUHK則是39名，所以加拿大的大學資素絕對不差！

2.加拿大的大學科目要求

新制度底下的IB數學，如果學生就讀IB MATH AI Standard Level 要加倍留意，因為以MCGILL 為例子，大學指明如果所有科目要求IB數學的，IB MATH AI 不會被接受。

“SL Mathematics: applications and interpretation (Math AI) will not be acceptable as a math prerequisite, but will be acceptable where math is not a requirement”

有甚麼科目需要數學？除了 Engineering、科學，連Business Management 都需要IB 數學的要求？但是學生報讀文科Bachelor of arts 或 Social Work則沒有數學要求。

3.注意申請時間

下年9月入學的學生，一般加拿大的大學申請開始為9月中。值得留意的是，雖然加拿大的大學申請死線為翌年的1月中，但是國際學生一般死線會早1個月，即是大概是12月中，所以同學千萬不要Miss Deadline呀！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣