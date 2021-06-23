本日日本：壽司連鎖名店聯乘　又玩又食迴轉壽司列車

喜歡玩具火車，同時又想在家中感受迴轉壽司氣氛的朋友要留意了！TAKARA TOMY公司旗下的鐵道玩具Plarail（プラレール）宣布，找來日本著名壽司連鎖店壽司郎（スシロー）聯乘合作，將推出迴轉壽司列車套裝「極み！おとどけ！スシロー × プラレール」。套裝除了專用列車車頭外，更附有壽司碟、壽司專用車卡、4件玩具壽司及U型路軌。透過特別的往返路軌部分，列車可以自動倒車行駛，呈現像迴轉壽司般往返客人與壽司師傅之間的情景。當列車「埋站」時就可以換上新壽司，每次可盛載3客壽司，而且更可放上真的壽司讓小朋友邊玩邊吃，是不錯的親子活動。套裝內更設有「壽司郎站」，入面放滿調味、唐辛子、芥辣等紙板模型，令大家玩得更投入。迴轉壽司列車將於6月尾至9月尾於日本壽司郎店內展出，預定7月中旬於日本玩具店、百貨店及TAKARA TOMY官網等發售，即日起可於官網預約，售6,160日圓（約HK$437）。