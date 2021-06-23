《識貨》群起杯葛黃建東　黎諾懿輸賭食罐頭

無綫節目《識貨》由鄭裕玲、鄭衍峰及孔德賢主持，八位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、何遠東、黃建東等靠口才、急才、轉數引誘現場觀眾「入貨」。眾「見習主播」這兩星期更會輪流拍檔在Big Big Shop實戰帶貨，首席創意官王祖藍為保節目質素，更由首日擂台戰開始全程監場，與主播對稿，更精明消費者上身逐件產品試玩試食，又四處格價幫觀眾爭取最抵價。去到直播進行時，祖藍則化身「打雜」，傳菜、報數、截單、認真唔話得。

不過，現場所見祖藍似乎肥了一圈，為食的他全晚工作期間亦不斷偷食，問到是否因而長肉不少，他笑說：「我老婆十分嫌棄我個中佬肚腩，不斷催促我減肥，同埋佢好想見到我有腹肌，我已經叫佢死心！（你平時係咪精明消費者？）都算係嘅，因為我都識啲廠家，所以知咩為之合理利潤。我本身好鍾意買嘢，啲朋友都當我係Sales，我一用到同食到好嘢，就會第一時間推介畀朋友。」

另外，《識貨》今晚（23日）亦進入高潮，眾主播需搭檔帶貨搶分，期間眾人竟群起「杯葛」黃建東，並提出「三大指控」，就連嘉賓張秀文亦加入戰團：「就算我唔係參賽者，我都唔想揀黃建東！」實戰期間，黎諾懿更誇下海口謂：「如果出面搵到平過我哋嘅，我成罐食咗佢！」