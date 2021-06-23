日本人氣過江龍　登陸香港

各位哈日迷「餓」咗咁耐，想飛又飛唔到，惟有展開本地的「日本嘗味之旅」。近日有當地過江龍名店來港開分店，啖啖肉的丼飯、熱辣辣的拉麵源源不絕供應，相信各位思鄉深切的港人，可以止止癮。

親民燒肉丼

日本的丼飯配搭多多，價錢又親民，一向是大眾之選。被喻為燒牛丼元祖的東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）剛於旺角開業，店內有多款丼飯、定食和小食等選擇，當中包括招牌燒牛肉丼、芝士燒牛肉丼、鹽燒牛肉丼、燒豚肉丼等，所有燒肉會用鐵板燒方式即點即煮再淋醬汁，保持新鮮熱辣。另外還有野菜燒牛肉定食、生薑燒豚肉定食、唐揚炸雞、餃子和溫泉玉子等。於6月26日起更有分量十足的重量燒牛肉飯和重燒豚肉飯供應，大胃王不妨挑戰一下。

蠔湯拉麵

喜歡吃拉麵又愛吃蠔的就不要錯過米芝蓮一星金色不如帰姊妹店「牡蠣不如帰」，位於銅鑼灣，屬全港首間以蠔湯作主打的拉麵店。新店有香港地區限定的牡蠣鹽味拉麵，由星級廚師山本敦之Atsushi Yamamoto全新創作烹調出「牡蠣黃金湯」湯頭，以數十斤生蠔熬製濃香湯頸後配上自製蠔醬及蠔油，還有4款極罕牡蠣料理，包括醬漬牡蠣一口飯、菇燒牡蠣串、牡蠣野菜天婦羅及蠣泡茶漬飯。為慶祝新店開業，即日至6月25日期間、柯打指定蠔湯拉麵「牡蠣鹽味拉麵」一客即可獲贈「菇燒牡蠣串」一串或「牡蠣野菜天婦羅」（小）一客呢！（優惠數量有限，先到先得。）