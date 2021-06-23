勁青春熱血！「長腿隊」朱智賢晒球技封殺全場

無綫《明星運動會》排球賽昨日舉行男、女子4強賽及決賽賽事，男子組紅隊由黃子恆領軍出戰鄧智堅帶隊的藍隊，藍隊有「長腿拍檔」盛勁為、鍾煒喬聯手，而女子組方面，由藍隊朱智賢、綠隊蔡嘉欣、紅A隊梁麗翹及紅B隊梁珈詠分別擔任隊長，帶領隊員比賽，當中以紅隊的吳天兒、沈可欣，以及藍隊的朱智賢、劉穎鏇表現較出色，儼如經典女排日劇《青春火花》，全力扣殺，可謂「有姿勢、有實際」，而綠隊成員謝嘉怡因賽前練習受傷，故未能完成整場賽事。

身為藍隊隊長的朱智賢是全隊中最強勁的發球手，接受東網訪問時坦言好青春、好熱血，她謂：「興奮刺激又緊張，因為成班人好齊心想做好件事，原來真係會令人好感動，現場觀眾都睇到勁緊張。我哋一開始唔夠人，臨時加多咗個隊友，我哋6個係從未試過一齊打波，所以由完全冇默契到愈打愈勁，嗰份鬥志真係好難得。男子組又一齊幫我哋打氣，現場氣氛超好。我哋成Team人平均身高係170cm以上，所以我哋叫我哋做『長腿隊』，成班女仔好似啦啦隊咁，不斷吶喊：『藍隊長腿、藍隊長腿！』」

而向來是運動健將的劉穎璇表示很滿意大家成績，她謂：「籃球我成日打，但排球我真係6、7年冇打過，以前好鍾意，今次係冇練過嘅情況下去打，最好嘅優勢係大家好有正能量，愈打愈有默契！」說到陳曉華及朱智賢都打到手部爆晒微絲血管時，她謂：「我都打到瘀咗同一撻撻，打時唔覺，依家先知。最慘尋日自己有啲唔舒服，所以都打得辛苦。」而讀書時的運動精陳曉華謂：「尋日打得好開心，無論個波飛去邊，大家都好肯瞓身去撲球，以前我喺學校有打，都有10年冇打，所以一打番隻手即爆晒微絲血管。」

男子組方面，黃祥興受訪時坦言有參加排球賽及乒乓球賽，而且由於安排在同一日舉行，所以他要趕拍電影之餘，都要急走2場，祥興謂：「我以前18歲時喺法國有打排球比賽，尋日都好好玩，自己又打排球又打乒乒波，因為同一日，所以都好趕，成績都好滿意，事前自己都有專登搵個教練同我練乒乓球。」