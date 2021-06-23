明年7月進軍紅館　Anson Kong畀阿媽叫留飛

人氣男團MIRROR成員Lokman及Anson Kong出席跳舞活動，眾多粉絲冒雨到場支持。講到有指他們明年7月將進軍紅館開騷，Lokman表示：「都係睇報道先知，身邊都有人問我，但我未收到消息。（有冇問經理人花姐？ ）冇呀，佢呢排好忙都見唔到佢。」AK笑言：「阿媽都有問我，但佢係確實咗咁樣，仲叫我留飛。」問到成員之間可有討論此事？Lokman坦言：「有呀，其實今年演唱會完咗之後都有傳我哋年尾開騷，但今年唔係一個好嘅時機，因為都想有啲新嘢畀大家睇。」問到明年7月可是好時機？AK認為適中，Lokman亦謂：「等開到100%座位就好。」講到有指他們以開10場為目標，Lokman坦言：「諗吓先，10場都有啲吃力，不過多啲都係好事，可以畀多啲人睇，大家又唔使食炒價。」

而講到《全民造星IV》招募全女班， AK坦言：「身邊都有啲女dancer問我意見，我叫佢哋想參加就參加，我都好期待，難得有全女班嘅形式。」問到全女班他們可會很開心？2人即笑言：「都唔關我哋事啦。（你哋做導師咪得？ ）唔好，做客席講師或者嘉賓就得，做導師太大壓力，要教新人。」問到可擔心有粉絲慕名來參加？ AK即笑言：「慕邊個嘅名先？如果係我嘅話就加分！」