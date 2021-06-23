日本好多寫真女優都天生異稟，唔單止身懷巨乳，而且仲經得起時間考驗，就算年屆30歲，依然充滿青春氣息，好似近年相當活躍嘅黑美人葉月彩咁，依家一齊嚟用肉眼感受一下佢嘅迷人之處啦！

極品朱古力波

雖然大部分男人都喜歡有白滑肌膚嘅美女，但係日本寫真界近年就有兩大黑美人冒起，一個係被譽為「日本一黑偶像」以及「寫真界黑鑽石」嘅橋本梨菜，另一位就係今日同大家見面嘅葉月彩喇！

有「壓倒性之巨乳」稱號嘅佢，身高僅得5呎，體態嬌小卻又婀娜帶豐滿感，上圍一對G奶脹卜卜又堅挺，配合一身帶野性同健康感嘅黝黑膚色，令對G奶好似兩個巨型朱古力波，令人愛不釋手！難得嘅係彩妹上圍夠大，條腰又夠幼，同時個躉則大小適中，咁就更加顯得對G奶更為激凸，極有壓迫視覺之感！

施展變裝誘惑

不經不覺，2013年展開寫真女優生涯嘅葉月彩已經活躍咗8個年頭，家陣已經年屆30歲，但係一副天真可愛童顏依然冇變。喺呢8年日子，彩妹發展得順利亦成功，2014年成功奪得選美活動「日Telegenic」冠軍，上年年尾舉辦嘅「年度寫真偶像2020」亦獲得優秀獎，成績認真唔錯！

不過，原來佢曾經諗過引退，原因係當時寫真界人才輩出而且質素優秀，令佢自覺唔夠佢哋咁吸引，好彩阿妹獲得身邊嘅朋友鼓勵之後終於諗通咗，唔會再將自己同其他人比較，心境開朗番晒，唔怪得家陣笑得特別開心特別甜，亦繼續努力去拍寫真，喺最新作品《Dynamite》中，彩妹就連番施展變裝誘惑，更加變身成為豹妹，將火辣、野性以及可愛感覺融為一體，充滿將自己嘅獨有魅力發揮出嚟，真係好得人鍾意呀！

葉月彩經常都會喺社交網上載性感照騷哥利，最近推出寫真DVD作品，所以特別上載拍攝花絮畀大家睇，千祈咪錯過喇！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎

三圍：35G-23-34