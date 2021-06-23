千呎豪宅設計淡雅！何國鉦整色整水氹人開心

時裝設計師何國鉦（Dorian）於九龍塘區一住就15年，喜歡這區靜中帶旺，又靠近父母及弟弟，亦方便他到花墟買仙人掌，他說：「呢期好鍾意仙人掌，一來天氣熱，二來可能疫情太耐，周邊好多負能量，仙人掌都係自己砌，疫情冇嘢做，發掘咗個興趣來。」

現居升值至2,000萬

作為一個時裝設計師，總以為他的家就像Showroom般金碧輝煌，可是一踏進屋內，卻見滿室光亮，設計簡樸，僅以不同的擺設來配合當刻心情或節日氣氛，創作出無限可能。疫情下留家的日子很多，他就擺放彩色地氈和咕𠱸，添加繽紛色彩，招呼朋友到來，大家心情也隨之豁然開朗。

15年前他以約500萬購入現居，現已升值至2,000萬，面積千呎，一廳一房設計，地方闊落，很多人以為他投資有道，他卻自覺「撞彩」，並奉勸年輕人可以先購細單位上車，然後再樓換樓。

守護愛犬到最後

他一直飼養兩頭愛犬「婷婷」和「Hugo」，去年婷婷患癌離世，現時Hugo亦患上臉癱、腦退化及白內障，不良於行和看不到東西。一向愛狗如命的Dorian，在家居上亦有作出改動，他說：「之前喺廁所鋪膠墊，驚佢跣親，但依家冇用，佢行唔到。佢之前成日將頭攝入角落位，同埋捐入梳化底，佢唔識倒後行，試過喺梳化底出唔到嚟，所以我就封咗梳化底。」

他讚Hugo生命力強，不忍心為Hugo打針，希望照顧愛犬到最後一刻，他說：「佢夜晚唔瞓，我一晚要醒幾次照顧佢， 唔夠瞓係辛苦，照顧佢對我人生係好大考驗。有人問，點解唔送走佢？我做唔出，養寵物係一世責任，希望畀正面訊息，佢就係屋企一分子，佢嘅世界只有我一個。」