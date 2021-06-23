AV界男神清水健　嚴選最強女優

有「AV界男神」之稱嘅清水健，親身認證6位最強AV女優，更坦言令佢念念不忘！講到AV，日本原來有款烏冬名稱相當有AV味，搞到外國男士好有遐想，結果搞到要改名。

爽到不行了

AV迷品評AV女優不外乎樣貌身材及床上演出，只係講到最有資格評論AV女優嘅表現同床技，就一定係身經百戰嘅AV男神清水健啦！

早前有位日本網紅就搵咗健哥分享跟佢合作過嘅AV女優，有邊幾位嘅床上表現最正？清水健就話可分前戲及埋牙兩部分嚟挑選，論前戲功夫，今年25歲嘅碓冰蓮嘅口技超出色，原因係佢入行前曾經做過風孃，尤其係深喉功夫令人印象深刻。另一位係30歲嘅美森系，條脷又長又靈活，令人有意想不到嘅興奮，仲有秋元鈴音，舌頭功力同樣非凡。

至於埋牙方面，21歲嘅兒玉玲奈絕對係名器級數，仲有八掛海及沙和檸檬均係榜上有名嘅名器，前者有彈性，後者夠緊緻，令佢爽到不行了！

邪念烏冬要改名

對AV迷嚟講，顏面射擊呢個場面精彩又刺激，而呢個動作嘅日語係「ぶっかけ」，英文叫做Bukkake，有趣嘅係原來日本有款叫做「Bukkake烏冬」（ぶっかけうどん），所以每當外國人去到日本麵館見呢款烏冬時，就會邪念大爆發，以為直譯做「顏面射擊烏冬」嘅佢係同AV有關。

事實上，兩者梗係冇關係啦！其實「Bukkake烏冬」係將醬汁淋喺乾身烏冬嘅一種食法，不過為咗唔想令外國人誤會，於是相關麵館官網便將「Bukkake烏冬」改名做「B.K.烏冬」，但係有外國網民話，以後索性將AV中嘅顏面射擊玩法簡稱做「B.K.」喎！

睇鹹網抗疫

大家仲記唔記得，喺抗疫期間要在家工作嘅日子係點過？英國通訊管理局就發現全英國近半數成年人，喺疫情期間竟然係上鹹網！據當局指數據從互聯網沙費報告中收集返嚟，並發現喺去年9月嘅數據中，全英有49％嘅成年人上鹹網，總人數約為2,600萬人，觀看人數比Sky One、ITV4及BBC News三大新聞網站仲要多！

至於英國男女最常瀏覽嘅網站就係著名嘅Pornhub，此外當局又發現有唔少脫星分享私密照片嘅OnlyFans，流量亦有顯著上升。事實上，截至2020年11月為止，OnlyFans嘅銷售額比2019年同期增加超過6倍，當中嘅創作者人數更從近35萬人暴增至160萬人。英國通訊管理局坦言隨住愈嚟愈多人瀏覽成人內容，對佢哋嘅監管工作，係個重大嘅挑戰。