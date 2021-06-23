試瘦面機狂掃蔬果！江嘉敏減磅做打女禁「肉」

無綫小花江嘉敏自拍畢無綫新劇《黯夜守護者》便消失了一段時間，原來正醞釀大計，據知她8月中會再入劇組，首次挑戰做打女，有連場激戰及吊威吔場口，撇甩以往一直飾演弱者捱打的慘況，發揮空間甚大，終可圓夢憑雙手打出一片天！不過打女唔易做，嘉敏被勒令再減多10kg，不惜密密加操，連日來見她於社交平台上載學跆拳道的照片及片段，邊拉筋邊露出招牌燦爛笑容，寓練習於娛樂，再加上勤做Gym、控制飲食兼早睡早起，台慶時「車胎版」的嘉敏已絕迹，搖身變回索版。

日前她出沒九龍塘商場，全黑打扮，戴上Cap帽相當低調，首站逛大型生活百貨店，目標明確直奔潔膚區域拎起兩包即棄洗面巾，繼而再研究各款瘦面機，還以手代面試用，但似乎不太合心水，其後她轉睇新款按摩槍，測試後同樣未有有太大興趣。緊接她到電器舖再試瘦面機，惟店員表示她想買的瘦面機未有於香港區發售，令她失望而回。

行勻幾間舖頭都未買到心頭好，嘉敏最後一站轉戰超級市場，於10分鐘內「狂風掃落葉」，火龍果、藍莓、士多啤梨、香蕉、杧果等全放進購物車，收穫豐富！然而她意猶未盡再狂掃多款蔬菜，數量多到足夠食足三餐，似為了減磅堅拒食肉！付款後，她「大力女」上身，拎住兩大袋食物滿載而歸。