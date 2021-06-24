【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十五癸卯金收日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、結網、納財

忌：詞訟、開井、放水

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

緣分悄悄走近，單身者是時候解開心理的枷鎖。

金牛

與人溝通要圓滑一點，太固執易令人際關係變僵。

雙子

行事低調，加強同事間的協調，麻煩可迎刃而解。

巨蟹

不乏出席社交場合的機會，待人接物要有好分寸。

獅子

財運不錯，工作順利，就算出問題也可從容應對。

處女

受到負面情緒影響，工作心不在焉，事倍功半。

天秤

跟另一半貌合神離，必須正視，提防第三者介入。

天蠍

力有不逮毋須覺得尷尬，開口向合適的人求助吧！

人馬

太多事情還未處理，弄得身心俱疲，慎防出錯。

山羊

處理投資事宜要步步為營，急於求成將適得其反。

水瓶

魅力非凡利拓展人脈，連高傲的異性也向你示好。

雙魚

別自己嚇自己，人脈對工作的助力超乎你想像。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 財運升

（跌）雞 健康弱

鼠

事業運上升，工作態度積極，可帶來新機遇。

牛

勤奮是今天的座右銘，運勢平平也不足為懼。

虎

做人最緊要知錯能改，否則運氣再好也無用。

兔

職場上出現人事糾紛，謹記凡事要以和為貴。

龍

工作運一般，競爭對手多，行事忌墨守成規。

蛇

身邊有人要你操心，工作表現也受到拖累呢！

馬

消極情緒影響，煩惱多多，做事也提不起勁。

羊

財運向好，只要抓住投資時機，荷包進帳多。

猴

人氣下跌，要慎言，避免因說錯話而傷了人。

雞

是日沖煞，健康運下跌，注意休息，避免熬夜。

狗

運勢走下坡，是時候認真地檢視理財大方向。

豬

桃花運欠佳，跟伴侶的矛盾變多，宜控制脾氣。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

風水的哲學

風水上最簡單和最重要的口訣：「左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武」，其實用在人的身上一樣可行。左青龍就好像是你的好兄弟姐妹，或者貴人。做大事的人不可能是一人行軍的吧！人多力量大，所有我們的左青龍要強，要不斷地提升。

右白虎就是我們的賢內助，男人在外拚搏，總需要一個賢內助來照顧自己，也需要這位賢內助默默地在暗地裏支持自己，所以說，一個成功的男人，背後總是需要一個女人。

前朱雀，就是我們房子的明堂，風水學上，明堂要寬闊，其實明堂等於我們人的胸懷。明堂要寬闊，我們的胸懷也要寬闊，才不會跟人斤斤計較那些芝麻小事。試問，歷史上的大人物，哪個是心眼小的？

風水上的後玄武指的是我們房子背後的靠山，用在人身上，靠山就等於我們的背景、學歷、穩定的社會環境和家庭環境，但是這些條件很多時都可以透過自己的努力來創造。假設我們的背景沒有貴族的顯赫，但是我們可以通過努力讀書，拿了高學歷來提升自己的背景。

所以我們每個人都是需要「左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武」這四樣元素，缺一不可。