「雙失」趙麗穎受欺凌　遭馮紹峰「新歡」搶角色

內地「千億點擊女王」趙麗穎今年4月突然宣布與「富二代」馮紹峰結束2年半婚姻，並將共同撫養2歲兒子。回復單身的她，因情傷而甩髮又激瘦，惟有不停接工作填補空虛，怎料連唯一「療傷地」亦被踩場！

有傳她本獲邀任新劇《生命樹》女主角，礙於不想重複演村姑角色，要求劇組給予時間考慮，怎料未決定推辭前，劇組已在未有預警下宣布由有「小章子怡」之稱的童瑤主演，惹來被搶角色之嫌！而最「花生」是童瑤最近為另一劇集《心居》開鏡，飾演其觀音兵的「特邀演員」正是趙麗穎前夫馮紹峰，更有不少感情戲，童瑤一次過搶角色兼搶「老公」，趙麗穎兩條眼眉被剃去，顏面何存？

雙方Fans互片

自童瑤「盲撬」趙麗穎角色的傳聞流出後，有指雙方Fans在網絡為偶像出頭而互相廝殺，有黑粉以「趙麗穎演技」為話題，喪踩她演技唔掂、眼神散渙、與對手欠交流，連其化妝、造型亦被圍攻！趙麗穎的Fans極速「還拖」，喪翻童瑤的黑材料，重提她18歲時遭憑《鐵齒銅牙紀曉嵐》揚名的張國立兒子張默家暴，面、頭及四肢受傷；又指她「搶角」有前科，在熱爆劇《三十而已》的「顧佳」一角本屬新疆美女佟麗婭，但傳童瑤的富貴老公是出品人之一，所以她才贏得角色，而且戲份大增；相反趙麗穎零背景，有今日成績全憑實力。

趙麗穎愛情、事業雙雙受挫，日前亮相綜藝節目時明顯皮笑肉不笑，同場藝人亦察覺她心情麻麻，當中內地小鮮肉吳磊主動與她互動，十分關心這位「姐姐」。另外，她又頻被拍得與經理人、李冰冰妹妹李雪在公餘時間見面，一碰面就傾唔停，找朋友訴苦確是減壓的最佳方法。