《串椒3姊妹》再現江湖！梅小惠：全因與《東方》有緣

憑三寸不爛之舌震懾娛樂圈的曾華倩、梅小惠及江欣燕，於2004年6月25日和《東方日報》合作打造的連載訪談欄目《串椒3姊妹》，內容夠爆夠辣，花生度爆燈，掀起全城熱話。同月同日，重現江湖，載譽歸來，本周五（25日）三位「50+姐姐」登陸《繽FUN星網》精心炮製的全新視頻節目《串椒3姊妹》，和一眾天王巨星口水擦出火花，一連10集，逢周五上線播放！由昔日的文字版訪問，變為今日的視頻節目，身為《串椒3姊妹》聯合監製的梅小惠，更是感受良多。

歲月匆匆，由17年前在《串椒3姊妹》中只擔任主持，到今天身兼主持及聯合監製的梅小惠，不變的是其投入及專業精神，在拍攝現場她比「一個打十個」的葉問更厲害，每一個細節如燈光、拍攝角度等全方位兼顧，加上歷時半年的創作及策劃，精益求精不獨是她工作的哲學，其全力以赴更是緣於對《東方日報》的情意結。

梅小惠說自小已見父母是《東方日報》的忠實讀者，一報在手，天下我有：「同《東方》有一份好微妙同深厚嘅感情，首先我本人已經估唔到，自己會有條件入娛樂圈，更加冇諗過喺全家都睇、自己由細睇到大嘅《東方》出現自己嘅新聞，個感覺真係好奇妙，當然更加估唔到17年前一齊做文字版嘅《串椒3姊妹》。」

17年後的今天以節目形式錄製，當年的美好回憶，今日的新鮮及興奮，對梅小惠來說，全是難忘可貴：「當年大家係畀個心出嚟，合力做好件事，讀者反應非常好；17年後，《串椒3姊妹》喺最多人睇、規模最大嘅娛樂生活資訊平台《繽FUN星網》重出江湖，感覺好新鮮同開心，最難得係嗰份一絲不苟、認真同專業，始終不變。」

今昔比照，要說變改，梅小惠笑言：「梗係我嘅身形，大咗1倍吖！我人生最瘦嘅一刻正正係17年前，最肥就係依家，無論肥或瘦，全部畀晒《東方》同《繽FUN星網》見證，哈哈！其實我唔介意身形係點，因為已經轉去幕後，今次出番嚟，雖然係肥嘟嘟，但都幾得意吖！」

未見其人，先聞其聲，梅小惠這位傻大姐的招牌「馬啼」笑聲，完全是我們的集體回憶。轉戰從事市場推廣工作多年的她，雖然做得有聲有色，是行內翹楚，但始終是大家忘不了的「開心果」。早前無綫深宵重播和周星馳合演的經典劇《他來自江湖》，大批網民紛紛留言：「梅小惠快啲出嚟拍戲！」、「好掛住佢啲笑聲，好耐冇聽過！」、「梅小惠~世上最美麗，到依家都記得呢句歌詞！」其實網民的聲音，她一直都知道。

梅小惠說：「咁多年嚟，好多人問我幾時再出嚟拍戲，其實今次我回歸幕前做《串椒3姊妹》，因為我好想將開心同歡樂，再次帶畀大家，見到大家睇得開心，我更開心，我哋需要快樂同正能量，節目唔單止係睇嘉賓嘅訪問內容，我好希望從中觀眾有得着之餘，仲可以娛樂大家！」

這位「開心果」既給大家歡樂，更是貼心待人，其中一集嘉賓是「福祿壽」王祖藍、阮兆祥及李思捷，碰巧拍攝前一日就是好友阮兆祥的生日，梅小惠和祥仔的經理人夾計送上驚喜預祝，雖然祥仔的確驚喜，但對她是「驚」大過喜，，她說：「我見祥仔個『拉錢蛋糕』唔係500蚊紙，就係1,000蚊紙，愈拉愈有，嘩！有冇咁多呀？有冇咁貴呀？要夾錢㗎大佬！早排我媽媽生日嗰個『拉錢蛋糕』都係100蚊同500蚊咋！好彩最後我只係畀蛋糕錢，哈哈哈！」

《串椒3姊妹》背後充滿情誼，笑聲滿載，身為嘉賓的影帝任達華，向來是攝影發燒友，突然技癢，化身為攝影指導親自拍攝，期間更向嘉賓之一的玄學家蘇民峰「挑機」，使出獨門的「把脈妙算大法」推測運程，他說：「你英國啲樓賺幾千萬，香港啲樓又賺幾千萬，真係好強勁！」蘇民峰一個反手捉着任達華的手腕，並即場活學活用：「嘩！你嗰啲直情係世界脈，發到發發聲！」而任達華也幫梅小惠把脈並說是喜脈，她即笑說：「係呀！師傅一早算到我今年生得，係生咗粒暗瘡！」