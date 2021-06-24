EGL推出打完針開心去旅行大抽獎　獎品總值逾港幣200萬元

【特約報道】為振興已停擺超過一年的旅遊業，EGL東瀛遊宣布推出「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，所有完成新冠疫苗接種的香港市民均可參加，抽獎活動送出獎品超過1800份，獎品總值超過港幣二佰萬元。

東瀛遊是次推出的「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」活動，送出包括一年免費入住日本溫泉度假酒店、日本機票加酒店套票、郵輪禮券及旅遊禮券等等，為抗疫多時的香港市民打氣，希望他們能夠盡情享受期待已久的旅行。

活動歡迎在9月15日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲的香港市民參加，報名日期為7月上旬至9月15日，合資格的香港市民可免費參加抽獎活動。此外，東瀛遊更會送出合共1,843份獎品，包括價值約港幣$400,000的超級大獎等。

超級大獎（名額乙份）

一年免費住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel）及剛榮獲巴黎DNA* Paris Design Award 2021 「Honorable Mention」獎項的型格沖繩逸之彩溫泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，更包括每天豐富自助早餐，價值港幣$400,000。

二獎（名額乙份）

一年免費任住本公司EGL 東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel)雙人客房，更包括每天豐富自助早餐，價值港幣港幣$350,000。

三獎（名額乙份）

一年免費任住本公司EGL 東瀛遊集團旗下的型格沖繩逸之彩溫泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，更包括每天豐富自助早餐，價值港幣$300,000。

四獎（名額20份）

香港快運航空來回大阪機票乙張及1 晚大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel) 雙人客房住宿，更包括豐富自助早餐，總值約港幣$60,000。

五獎（名額20份）

香港快運航空來回沖繩機票乙張及1 晚型格沖繩逸之彩溫泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房住宿，更包括豐富自助早餐，約總值約港幣$56,000。

六獎（名額1000份）

送出EGL東瀛遊香港海上假期Seacation 港幣$500郵輪旅遊禮券乙張，總值約港幣$500,000。

七獎（名額800份）

送出EGL東瀛遊日本旅行團港幣$500旅遊禮券乙張，總值約港幣$400,000。

有關抽獎活動的詳情及獎品內容將於七月上旬透過EGL東瀛遊官方網站及其社交媒體公布。