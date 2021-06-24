【2 年免費入超級汽油大抽獎　SINOPEC鼓勵全城接種疫苗】

【營業資訊】SINOPEC（中國石化）為響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，將以抽獎形式送出總值超過港幣 168 萬元*的全新配方 SINO X Power 超級汽油^。SINOPEC 希望透過「2 年免費入超級汽油大抽獎」鼓勵更多香港市民接種 2019 冠狀病毒病疫苗，保障個人、家人及親友的健康，冀望推進本港社會經濟民生加快恢復正常。

SINOPEC「2 年免費入超級汽油大抽獎」頭獎得獎者（名額 1 位）可享 2 年免費入 SINO X Power 超級汽油， 二獎享 1 年免費入 SINO X Power 超級汽油（名額 29位），合共送出相當於超過 63 噸超級汽油，總值超過港幣 168 萬元*，三獎（名額 200 位）獲 X CARD PLUS 會員優惠卡。抽獎活動將於7月下旬至9月期間舉行，年滿 18 歲及以上香港居民，並於截止日期前完成接種兩劑疫苗均可參加抽獎，參加方法及詳情將於稍後公布。

*獎品總值以 2021 年 6 月 11 日 SINO X Power 中石化超級汽油掛牌價計算

^ 得獎者可以換取同等價值的其他燃油產品，包括中石化汽油、中石化柴油及車用石油氣，有關條款及詳情將於稍後公布，中石化(香港)有限公司保留最終解釋權及決定權。