囡囡偷睇沖涼仲影相！楊洛婷未生第2胎就講第3胎

藝人楊洛婷（Rabee'a）與老公黃天翱（Tim）育有一女，早前Rabee'a懷上第2胎，她有感可能是她最後一次懷孕，所以就成立個人網上頻道拍片跟觀眾分享懷孕的心路歷程，希望幫助有意為人母的女性。兩人未今仍未揭盅BB的性別，Tim自言仔女都無所謂，但覺得這胎都是女，問到Rabee'a是否封肚不再生？她略有保留地說：「我唔介意再生第3個，我好鍾意小朋友，好享受大肚過程，因為肥得好大方，可以騷畀人睇，人生係只有呢個時間可以咁肥，但兩個都好足夠。」

Rabee'a 7月預產期，而Tim的樂隊Dear Jane亦籌備於7、8月開騷，她笑言要極速修身再去睇騷捧老公場，又回想起生第1胎時Tim的收工時間也是剛剛好趕及見證愛女出世，並乘機投訴：「佢上次有幫我拍片，但係低炒我，影到我好肥，所以今次再拍片，我已經諗好個角度，喺屋企練習咗一次，塊面要影出嚟好尖，再唔得就開直播！其實我有諗過開Video Call畀爸爸媽媽睇，因為佢哋返唔到嚟香港。」

另外，談到愛女Tanya對於家庭新成員的反應，Rabee'a稱囡囡很開心，見到張4D的超聲波相片後，稱呼BB做Baby Dinosaur（恐龍BB），還認定是男孩子：「佢成日問我，Baby Dinosaur幾時出嚟，我話等我個肚愈來愈大，佢就會出嚟，我每次沖涼，佢都會走入嚟睇吓我個肚有冇大到，又攞相機影我。佢未妒忌，佢仲執咗一箱玩具畀BB，女仔好Sweet，會諗點去照顧人，我哋屋企有隻狗，佢都好照顧隻狗。」