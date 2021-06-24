日本妹花70萬整容竟冇分別　女星整容敢做敢認

微調、整容喺呢個年代，相信大家都見怪不怪，不過勇於承認執過樣嘅人又有幾多呢？日本模特兒黑崎美紗18歲開始喺東京六本木做陪酒小姐，之前已承認曾經整容，早前登上節目時公開整容前嘅相片，仲透露多年來足足花咗1000萬日元（70萬港元）變靚。不過，佢整容前後似乎冇太大分別，五官差別唔大，網友留言：「差在哪」、「這樣要花1000萬？」

其實唔少女星都敢做敢認，尤其整容文化十分普及嘅韓國，由美國回流韓國發展嘅朴敏英靚樣備受肯定，「逆生長」隨年紀愈大愈靚，佢承認出道前曾經整容，令網民大讚夠「真」！

憑韓劇《鬼怪》、《仁顯王后的男人》而走紅嘅劉仁娜，被網友翻摷學生時代舊照，單眼皮、矇豬眼嘅短髮女仔，可以話認唔出係佢！不過佢冇掩飾並大方承認靠整容變靚，之後努力做運動keep fit、勤做美白，成為宅男心目中嘅女神。

講番近啲，內地代表一定會諗起大爆台灣男星羅志祥荒淫史嘅網紅舊愛周揚青，Before & After可以話超越韓星，佢曾多次公開談整容，揚言「人生就是不斷的變更好的過程」，仲話尤其個鼻，花咗好多錢去整！

早前捲入代孕風波嘅內地女星鄭爽，於劇集《古劍奇譚》記者會時被指眼睛、下巴有變化，佢直言整容「想改變一下」，之後不時見其容貌有「再進化」迹象，睇嚟深陷整容陷阱！