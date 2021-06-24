監護權聆訊　Britney首次作供爆被逼戴子宮環禁育

39歲美國流行天后Britney Spears多年前曾因精神問題困擾而做出異常舉動，自08年起，法庭裁定其父占美（Jamie Spears）成為她的監護人及財產託管人。Britney希望擺脫父親監管，前年入稟反對父親擔任其監護人，管理她的私人事務及財產。Britney昨日就奪回監護權而進行視像作供。

在長達20分鐘的證詞中Britney大爆渴望與男友Sam Asghari訂婚並生兒育女，但被父親禁止。她自爆體內有子宮環，她說：「我聽從監護人指示唔可以結婚或生仔，我依家體內有子宮環，所以我唔可以懷孕。我想取走個子宮環，可以令我開始嘗試有另一個BB。但呢個所謂嘅團隊唔准我去醫生度取走佢，因為佢哋唔想我再有更多小朋友。所以基本上，呢個監護權對我有害而冇一利。我值得擁有生活。我整個人生不斷工作。我值得有兩至三年時間休息，做我想做嘅嘢。」Britney與前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）育有兩名兒子，其中大仔辛柏斯頓（Sean Preston）今年已15歲。

而Britney亦在視像作供時狠批父親，她說：「佢愛100,000%控制同傷害佢自己個女，我父親同任何牽涉呢個監護權嘅人、我經理人公司，佢哋喺我表示拒絕舉行巡唱時就會懲罰我。佢哋應該要入獄。」而她亦表示自己不開心受盡折磨：「我向全世界講大話稱自己冇事同開心。我並唔開心。我瞓唔到。我好嬲。簡直係瘋癲。而我好沮喪，每日都喊。」她好希望監護權在沒有被評估下結束。完成供詞之後，Britney父親占美的律師Vivian Lee Thoreen在庭上讀出他的聲明，他表示自己睇到女兒承受咁多痛苦而好遺憾，而他愛自己的女兒並十分掛念她。