蝙蝠俠定係賭神？賓艾佛力衰「數牌」被列黑名單

荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）唔單止演技精湛，原來賭錢亦好叻！不過7年前他就因為在賭城玩21點時被發現「數牌」而被趕離場，更被賭場列入黑名單！

2014年，他帶當時的老婆影星珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）到美國拉斯維加斯度假，他於當地Hard Rock賭場的高注碼賭枱玩21點，結果一晚贏咗80萬美元（約624萬港元）。不過賭啤期間被保安發現他「數牌」，即時被趕離場並終身禁止他入同一賭場！後來他更被揭發之前已試過用同一招數贏錢而被賭場人員警告過。雖然因「數牌」被斷正，但賓佬仍繼續縱橫賭場做「賭神」。他更試過醉住與女伴到賭場賭啤，單憑技術只花了12分鐘就贏咗1,500美元（約11,700港元）！而他亦曾參加美國加州啤牌大賽，結果贏咗35萬美元（約273萬港元）而成為總冠軍。真係好搵過拍戲 ！

除了賓佬之外，他的「老死」麥迪文（Matt Damon）亦愛玩啤。據知他1998年因參演賭片《Rounders》而愛上玩啤。他為了演片中的賭徒而學玩啤並到美國紐約的地下賭檔賭錢。不過他的賭啤技術就不及賓佬，曾試過於一鋪牌局中輸咗4萬美元（約31.2萬港元）。從此他只會參加慈善賭局及與朋友玩「衛生牌」。

至於曾與麥迪文在電影《盜海豪情》（Ocean's Eleven）系列中合作過的影星佐治古尼（George Clooney），原來現實生活中亦愛賭錢。愛賭愛到索性投資700萬美元（約5,460萬港元）落一間酒店賭場。實行做「賭城大亨」！

荷里活慈善女賭俠

賭錢並非男星的專利，荷里活女星如「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）及金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）亦愛賭番兩手！前者最愛玩啤，2008年她更搞慈善賭局邀請政經界荷里活人士參加與她玩啤。至於半息影的金美倫亦是賭壇女將。與伊娃一樣，她享受賭啤的過程，並愛將贏來的錢捐作慈善幫下有需要的人士！