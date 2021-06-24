【好傻好天真】阿嬌同舊愛分唔到手：那個關係走不出來

藝人鍾欣潼（阿嬌）早前錄影內地真人騷節目《怦然心動20歲》，最近播出最新一集，阿嬌又大方分享戀愛經歷同愛情觀，阿嬌認為在愛情世界中不需要太過複雜，強調愛情只不過是一件很純粹的東西而已，讓不少網友非常贊同她的想法。

在節目中因為有一位男素人嘉賓向一位素人女嘉賓發出「對你有好感度但卻要時刻保持距離」的言論，讓不少在錄影廠的明星嘉賓覺得這位男嘉賓過度玩曖昧關係，令大家看得非常不順眼。而阿嬌亦不認同他的行為：「我從來沒有談戀愛，有說過那麼多的理論，好複雜哦！」她認為彼此談戀愛最重要是簡單快樂，不需要用任何東西來堆砌一段愛情：「一直認為愛情是很純粹的東西，不需要用道理和理論來堆砌我看來男生的行動勝過他所有的言語，也許每個人對好感的定義不一樣，每個人的戀愛節奏也有快有慢，但我覺得談戀愛讓彼此都開心簡單點就好。」

另外，素人女嘉賓似乎已經陷入男素人嘉賓的套路中，這一段曖昧關係中，儘管男方講一些不負責任的說話，女方仍然沉醉在他的世界中，對於女方天真的行為，阿嬌亦是過來人：「我也曾經有過一段戀愛，他常常跟我說會分手，我就相信他，但常常都沒有。就是你在那個關係中你走不出來的。」聽到在一旁的主持人都覺得阿嬌同素人女嘉賓是同一種女生，在愛情世界中單純既天真。而阿嬌亦曾自認對於戀愛是一位「很傻很天真」的女人，令她在愛情世界跌跌撞撞，到處碰壁。